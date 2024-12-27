За яких умов ціна Біткоїна злетить до $1 млн — прогноз експерта

У разі створення стратегічного біткоїн-резерву в США ціна BTC може підскочити до $250 000 або навіть $1 млн залежно від актуального курсу

Імовірність того, що в найближчій перспективі у США створять стратегічний резерв біткоїнів, становить в середньому менше ніж 10%, поділився прогнозом CIO Bitwise Джефф Парк.

Він вказав різні сценарії, за яких імовірність створення стратегічного біткоїн-резерву коливається від 2,5% до 50%. Найімовірнішим він вважає перший варіант.

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Якщо це станеться за рівня ціни Біткоїна в $90 000, то зростання складе 277% — до $250 000. Однак за курсу в $70 000 вплив події буде масштабнішим, і вартість флагманської криптовалюти в підсумку проб’є рівень у $1 млн.

Водночас такий стрімкий стрибок курсу простежується тільки за найнижчих значень імовірності створення резерву. За шансів у 50%, наприклад, вплив події буде мінімальним, що випливає з даних Парка.

Раніше створення стратегічного біткоїн-резерву запропонував також співзасновник компанії MicroStrategy Майкл Сейлор. Це є частиною його стратегії розвитку цифрової економіки в США. Згідно з даними Сейлора, таким чином країна отримає від $16 трлн до $81 трлн. А обраний президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив намір створити стратегічний біткоїн-резерв.

Нагадаємо, акціонери Microsoft не підтримали створення резерву біткоїнів. Вони проголосували проти резолюції про додавання Біткоїна на баланс компанії під час щорічних зборів.

До цього Національний центр досліджень державної політики (NCPPR), аналітичний центр, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія, запропонував цю резолюцію, пояснюючи її як корпоративний обов’язок забезпечувати цінність для акціонерів через диверсифікацію прибутку.

Також ми писали, що Трамп розповів, хто стане «царем ШІ та криптовалют» у Білому домі. Обраний президент США Дональд Трамп призначив колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса своїм головним радником з питань штучного інтелекту (ШІ) та криптовалют.

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