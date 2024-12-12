Акціонери Microsoft не підтримали створення резерву біткоїнів

Акціонери Microsoft проголосували проти резолюції про додавання Біткоїна на баланс компанії під час щорічних зборів

Національний центр досліджень державної політики (NCPPR), аналітичний центр, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія, запропонував цю резолюцію, пояснюючи її як корпоративний обов’язок забезпечувати цінність для акціонерів через диверсифікацію прибутку.

NCPPR представив заздалегідь записане відео з викладенням своєї пропозиції, яке було відтворено під час зборів акціонерів. Відео, яке відкривалося фразою «Microsoft не може дозволити собі пропустити наступну технологічну хвилю, і Біткоїн є цією хвилею», рясніло графіками і цифрами, що демонстрували потенційну цінність володіння BTC.

Наводячи свої аргументи, група пообіцяла, що прийняття Біткоїна створить трильйони доларів і «позбавить акціонерів ризику».

NCPPR рекомендував використовувати від 1% до 5% прибутку фірми для придбання Біткоїна. У пропозиції офіційно містилося прохання до Microsoft «провести оцінку, щоб визначити, чи відповідає диверсифікація балансу компанії шляхом включення Біткоїна найкращим довгостроковим інтересам акціонерів».

Цікаве по темі: Біткоїн досягне $400 000 до 2026 року — експерт з трейдингу

Рада директорів Microsoft офіційно рекомендувала не підтримувати цю пропозицію. У своїх зауваженнях рада директорів назвала пропозицію «непотрібною» і заявила, що компанія «вже ретельно розглядає цю тему».

Як зазначається в самій пропозиції, волатильність є фактором, який слід враховувати при оцінці криптовалютних інвестицій для корпоративних казначейських додатків, які потребують стабільних і передбачуваних інвестицій для забезпечення ліквідності та оперативного фінансування.

«Microsoft має сильні і відповідні процеси для управління і диверсифікації своєї корпоративної скарбниці для довгострокової вигоди акціонерів», — написала рада директорів.

За попередніми результатами, акціонери проголосували проти резолюції і підтримали рекомендації ради директорів щодо неприйняття Біткоїна.

Нагадаємо, що Аналітичний центр NCPPR 8 грудня подав аналогічну пропозицію до Amazon, яка буде розглянута на зборах акціонерів компанії у квітні 2025 року. У цій пропозиції NCPPR заявив, що індекс інфляції споживчих цін на рівні 4,95% швидко зруйнує $88 млрд готівки та короткострокових грошових еквівалентів Amazon, і що Біткоїн може хеджувати цей ризик, щоб захистити акціонерну вартість.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У кого найбільше біткоїнів на грудень 2024 року — дані Time Chain Index

Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі

Україна потрапила до топ-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів

За матеріалами: CoinTelegraph.