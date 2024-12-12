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Акціонери Microsoft не підтримали створення резерву біткоїнів

12.12.2024 15:00
Ольга Деркач
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Акціонери Microsoft проголосували проти резолюції про додавання Біткоїна на баланс компанії під час щорічних зборів

Акціонери Microsoft не підтримали створення резерву біткоїнів

Акціонери Microsoft не підтримали створення резерву біткоїнів Фото: freepik.com

Національний центр досліджень державної політики (NCPPR), аналітичний центр, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія, запропонував цю резолюцію, пояснюючи її як корпоративний обов’язок забезпечувати цінність для акціонерів через диверсифікацію прибутку.

NCPPR представив заздалегідь записане відео з викладенням своєї пропозиції, яке було відтворено під час зборів акціонерів. Відео, яке відкривалося фразою «Microsoft не може дозволити собі пропустити наступну технологічну хвилю, і Біткоїн є цією хвилею», рясніло графіками і цифрами, що демонстрували потенційну цінність володіння BTC.

Наводячи свої аргументи, група пообіцяла, що прийняття Біткоїна створить трильйони доларів і «позбавить акціонерів ризику».

NCPPR рекомендував використовувати від 1% до 5% прибутку фірми для придбання Біткоїна. У пропозиції офіційно містилося прохання до Microsoft «провести оцінку, щоб визначити, чи відповідає диверсифікація балансу компанії шляхом включення Біткоїна найкращим довгостроковим інтересам акціонерів».

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Рада директорів Microsoft офіційно рекомендувала не підтримувати цю пропозицію. У своїх зауваженнях рада директорів назвала пропозицію «непотрібною» і заявила, що компанія «вже ретельно розглядає цю тему».

Як зазначається в самій пропозиції, волатильність є фактором, який слід враховувати при оцінці криптовалютних інвестицій для корпоративних казначейських додатків, які потребують стабільних і передбачуваних інвестицій для забезпечення ліквідності та оперативного фінансування.

«Microsoft має сильні і відповідні процеси для управління і диверсифікації своєї корпоративної скарбниці для довгострокової вигоди акціонерів», — написала рада директорів.

За попередніми результатами, акціонери проголосували проти резолюції і підтримали рекомендації ради директорів щодо неприйняття Біткоїна.

Нагадаємо, що Аналітичний центр NCPPR 8 грудня подав аналогічну пропозицію до Amazon, яка буде розглянута на зборах акціонерів компанії у квітні 2025 року. У цій пропозиції NCPPR заявив, що індекс інфляції споживчих цін на рівні 4,95% швидко зруйнує $88 млрд готівки та короткострокових грошових еквівалентів Amazon, і що Біткоїн може хеджувати цей ризик, щоб захистити акціонерну вартість.

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Рубрики: BitcoinMicrosoftКриптовалютиСвітНовини
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