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Уряд США перемістив біткоїни на $2 млрд: як це вплине на плани Трампа

04.12.2024 15:00
Дарія Шуть
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У США зростає занепокоєння, що Байден може ліквідувати біткоїн-фонди до закінчення президентського терміну, що завадить планам щодо створення біткоїн-резерву США

Уряд США перемістив біткоїни на $2 млрд: як це вплине на плани Трампа

Фото: freepik.com

Американський уряд 2 грудня перевів на два гаманці $1,92 млрд у біткоїнах, з яких $963 млн були відправлені на криптобіржу Coinbase, що викликало спекуляції про запланований продаж. Про це свідчать дані аналітичної платформи Arkham.

Ці біткоїни були отримані від конфіскацій на Шовковому шляху, які уряд США може легально продати, що викликає побоювання масового демпінгу. Криптоспільнота стурбована, що президент Байден намагається розпродати американську пропозицію до інавгурації Трампа, що перешкоджає його планам зі створення біткоїн-резерву.

Припускається, що президент Джо Байден використовує свій період «кульгавої качки», щоб навмисно перешкоджати новообраному президенту Дональду Трампу. У своїй передвиборчій кампанії Трамп поклявся створити резерв біткоїнів США, почавши зі значних авуарів федерального уряду.

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Наразі США є одним з найбільших власників BTC завдяки постійній боротьбі з нелегальними організаціями та злочинними угрупованнями в темному інтернеті. Ці авуари потенційно можуть допомогти Трампу створити національний резерв біткоїнів, коли він вступить на посаду в січні, не вилучаючи значних додаткових коштів з економіки.

Однак, попри перемогу Трампа на виборах, криптоаналітики припускають, що Байден може використати час, що залишився при владі, щоб розпродати більшу частину американської пропозиції біткоїнів. Це завадило б Трампу створити резерв.

Проте криптовалютна спільнота не виглядає надто стурбованою. Чотири місяці тому уряд США був готовий продати біткоїнів на $600 млн, і ринки впали. Проте BTC відновився і увійшов у «бичачу» фазу після збільшення інституційного фінансування.

Аналогічно, після того, як ці перекази були вперше оприлюднені, ціна Біткоїна дещо знизилася. Однак незабаром після цього його вартість почала зростати. Отже, довгострокові ходлери все ще впевнені в бичачих перспективах Біткоїна всупереч будь-яким чуткам про його ліквідацію. Це видно з дій публічних фірм, оскільки MicroStrategy і MARA все ще продовжують купувати більше BTC.

Нагадаємо, команда новообраного президента США Дональда Трампа обговорює з представниками індустрії цифрових активів можливість створення нової посади в Білому домі, яка буде займатися виключно питаннями криптовалютної політики.

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За матеріалами BeInCrypto

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовиниСША
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