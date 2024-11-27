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Дональд Трамп планує передати CFTC нагляд за крипторинком

27.11.2024 11:40
Олеся Крамаренко
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Дональд Трамп планує розширити повноваження CFTC щодо нагляду за ринком криптовалют обсягом $3 трлн для чіткішого регулювання

Дональд Трамп планує передати CFTC нагляд за крипторинком

Фото: pngarts.com, freepik.com

Згідно з повідомленням Fox Business, адміністрація Дональда Трампа прагне розширити регуляторні повноваження CFTC, надавши агентству нагляд за ринком цифрових активів. Ця ініціатива буде спрямована, зокрема, на цифрові активи, такі як Біткоїн та Ethereum, які згідно з чинним законодавством вважаються товарами. Якщо план буде реалізовано, CFTC отримає повноваження регулювати спотові ринки та біржі.

Наразі Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами контролює американські ринки деривативів, включаючи ф’ючерси та опціони на такі товари, як нафта і золото. Однак комісія не відповідає за регулювання спотових ринків цифрових активів. Цей крок надасть регуляторному органу нові повноваження для дотримання правил та забезпечення чесної торгової практики.

Виклики CFTC у регулюванні криптовалют

Поточний бюджет CFTC набагато менший, ніж у Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Бюджет Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами на 2024 рік становить приблизно $400 млн, тоді як бюджет SEC – $2,4 млрд. Ця розбіжність ставить під сумнів здатність агентства ефективно контролювати ринок вартістю $3 трлн.

Крім того, у CFTC працює лише близько 700 співробітників, тоді як у SEC — 5300. Така обмежена спроможність може вимагати додаткового фінансування та ресурсів, якщо комісії буде доручено здійснювати нагляд за операціями з цифровими активами.

Колишній голова CFTC Кріс Джанкарло підтримує посилення регулювання криптовалют і виступає за розширення ролі агентства. Джанкарло стверджує, що комісія займається крипторинками з 2015 року, коли вона визнала Біткоїн товаром. Джанкарло припустив, що за умови належного фінансування та керівництва регуляторна комісія зможе регулювати цифрові товари.

Під керівництвом Джанкарло комісія схвалила торгівлю ф’ючерсами на Біткоїн, що ще більше зміцнило її роль у нагляді за цифровим валютним простором. На додаток до нагляду за спотовим ринком, регуляторний орган також матиме повноваження регулювати криптовалютні біржі, які є критично важливими для ринку.

Також відомий як «Криптотато» за свою прогресивну позицію щодо блокчейну та цифрових валют, Джанкарло є одним з головних претендентів на запропоновану роль криптоцаря Білого дому. Ця роль дозволить впорядкувати криптовалютне регулювання та сприятиме розвитку блокчейну.

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Рубрики: КриптовалютиНовиниСША
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