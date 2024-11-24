Хто такий Кріс Джанкарло: головний претендент на роль “криптоцаря” у Білому домі

Новообраний президент Дональд Трамп має намір створити в Білому домі нову посаду для нагляду за політикою, пов’язаною з криптовалютами.

Дональд Трамп вступить на посаду президента США у січні цього року. Протягом усієї передвиборчої кампанії Трамп активно співпрацював з криптоіндустрією.

Чи то агітація за сильний долар США в міжнародній торгівлі за допомогою стейблкоїнів, чи то публічне вихваляння Біткоїна, зусилля республіканця під час перегонів зробили його більш «прокриптовалютним» з двох кандидатів.

Схоже, що Дональд Трамп не збирається дистанціюватися від цифрових активів після того, як вступить на посаду. Нещодавні повідомлення свідчать про можливість того, що майбутній президент створить нову посаду — першу в історії Білого дому — для нагляду за політикою, пов’язаною з криптовалютами.

Якщо це стане реальністю, це, безсумнівно, зблизить уряд США та представників цифрових активів як ніколи раніше. Поки що адміністрація Трампа не оголосила, хто може бути призначений «криптоцарем», однак, згідно з припущеннями, одна людина є фаворитом на цю роль.

“Криптотато” може стати “криптоцарем”

Кріс Джанкарло, якого часто називають “Криптотатом”, є колишнім головою Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) і відомим прихильником впровадження блокчейн-технологій. Під час його роботи у CFTC (2017–2019), він активно просував ініціативи, спрямовані на модернізацію фінансової системи через цифровізацію.

Як голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами, він керував запуском ф’ючерсів на Біткоїн. Можливо, це стало однією з найважливіших криптовалютних подій останніх років, оскільки вперше традиційні інвестори отримали доступ до BTC.

Після відставки з CFTC Джанкарло став співзасновником проєкту Digital Dollar Project, некомерційної організації, яка має на меті дослідити використання стейблкоїнів. Цікаво, що він був одним з найгучніших голосів на користь Ripple в судовій битві проти SEC щодо того, чи слід класифікувати XRP як цінний папір чи ні.

Сьогодні Джанкарло входить до складу ради директорів компанії Paxos, яка спеціалізується на цифрових активах і стейблкоїнах, таких як Pax Dollar (USDP). Його знання та досвід спрямовані на створення регулятивного середовища, що підтримує інновації та інклюзивність у фінансовому секторі. Його залучення до таких ініціатив свідчить про його амбіції впливати на майбутню політику регулювання криптовалют та цифрових активів у США.

Оскільки криптовалюти стають дедалі інтегрованішими у світову економіку, експерти вважають, що Джанкарло може відіграти важливу роль у формуванні політики, яка збалансовано враховує інновації та захист інвесторів​.

Нагадаємо, що Трамп призначив Маска співголовою Департаменту DOGE. Ілон Маск і колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі очолять новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE).

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