Чи справдилися прогнози експертів щодо цін на Біткоїн у 2024

Деякі аналітики недооцінили ефект «сезону биків» і оцінили BTC нижче $100 000 на кінець року, в той час як інші очікували, що актив підніметься значно вище цієї позначки

2024 рік добігає кінця, а разом з ним і терміни деяких цінових прогнозів щодо Біткоїна (BTC) від відомих імен та компаній криптоіндустрії. У той час як з’являються нові звіти з прогнозами цін і очікуваннями на 2025 рік, важливо проаналізувати, наскільки виправдалися попередні прогнози.

Деякі експерти та аналітики ринку очікували, що до кінця року ціна BTC підніметься значно вище $100 000, тоді як інші недооцінювали потенційний ефект поточного «сезону биків» і прогнозували, що провідна криптовалюта залишиться нижче $100 000. Незважаючи на це, у грудні BTC досягнув нового максимуму в $108 200.

Деякі криптоексперти не вгадали зі своїми прогнозами, тоді як інші трохи не влучили в ціль.

У жовтні 2023 року Артур Хейз, співзасновник криптовалютної біржі та платформи для торгівлі деривативами BitMEX і засновник сімейного офісу Maelstrom Fund, спрогнозував, що BTC закінчить 2024 рік на позначці близько $70 000, спираючись на кілька економічних факторів. Він також заявив, що до 2026 року BTC коштуватиме від $750 000 до $1 млн, оскільки фінансові активи переживають безпрецедентний бум.

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Прогноз Хейза не виправдався, оскільки BTC досягнув позначки вище $100 000. Поки що невідомо, чи справдиться прогноз на 2026 рік, хоча це малоймовірно, оскільки очікується, що в цьому році розпочнеться «ведмежий сезон».

Кілька галузевих експертів змінили свої прогнози, відстежуючи динаміку ринку Біткоїна в цьому «бичачому» сезоні.

Одним з таких аналітиків є Роберт Кійосакі, автор бестселера «Багатий тато — бідний тато». Спочатку він передбачав, що BTC коштуватиме $300 000 до кінця 2024 року, але згодом змінив свій прогноз до $105 000 до серпня 2025 року. На щастя, його прогноз виявився трохи ближчим до поточної ціни Біткоїна.

Іншим фінансовим керівником є венчурний інвестор Тім Дрейпер, який у квітні передбачив, що BTC коштуватиме $250 000 до кінця року, але потім відмовився від свого прогнозу і змінив його до $120 000. Але BTC ще не піднявся вище $110 000.

Крім того, Майк Новограц, генеральний директор криптоінвестиційної компанії Galaxy Digital, у 2021 році прогнозував, що у 2024 році BTC зросте до $500 000. Однак у березні 2024 року видатний прихильник Біткоїна скоригував свій прогноз на кінець року до $100 000.

Нагадаємо, що аналітик назвав криптовалюту, яка перевершить Біткоїн та Ethereum. Криптоаналітик EGRAG Crypto вважає що одна з криптовалют може випередити лідерів ринку — Біткоїн та Ethereum.

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За матеріалами: Crypto Potato.