Хто з техногігантів першим запровадить Біткоїн у 2025 році

Ринки прогнозування оцінюють велику ймовірність того, що принаймні одна компанія з «Великої сімки» додасть Біткоїн до свого балансу вже наступного року

Шанси на те, що одна з компаній «Великої сімки» (Magnificent 7) оголосить про перехід на Біткоїн у 2025 році, значно зросли до 77%, згідно з даними платформи для прогнозування ринку Kalshi. Це значне зростання в порівнянні з попередньою оцінкою в 49%.

Після того, як BTC отримав широке розповсюдження і особливе визнання з боку майбутньої адміністрації Дональда Трампа, зросли очікування, що Біткоїн стане все більш популярним серед корпорацій.

З семи найбільших технологічних гігантів — Apple, Microsoft, Alphabet (материнська компанія Google), Nvidia, Amazon, Meta Platforms і Tesla — остання вже понад 3 роки тримає BTC на своєму балансі. Очікується, що великі гравці ринку, такі як Microsoft та Amazon, приєднаються до цього процесу.

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Чому техногіганти зацікавлені у Біткоїні

Зрушення відбулося завдяки тому, що криптолідери, як Майкл Сейлор з MicroStrategy, намагаються переконати високотехнологічні компанії, такі як Microsoft, а також інші компанії з «Великої сімки», додати BTC до своїх балансів. Дії Сейлора збігаються із висхідними спекуляціями навколо інституційного прийняття Біткоїна в найближчі роки.

«Microsoft не може дозволити собі пропустити наступну технологічну хвилю, і Біткоїн є цією хвилею», – заявляв Сейлор раніше цього місяця.

Однак акціонери Microsoft проголосували проти пропозиції щодо створення біткоїн-резерву.

З іншого боку, Майкл Сейлор залишається твердим у своїй стратегії прийняття BTC. У понеділок компанія оголосила про проведення спеціальної зустрічі з акціонерами, щоб просунути план 21/21 щодо залучення додаткового капіталу для збільшення біткойн-активів компанії.

Чи інвестуватиме Amazon у Біткоїн

Після того, як акціонери Microsoft відхилили пропозицію прийняти BTC як частину своєї скарбниці, ветерани криптоіндустрії покладають свої надії на Amazon. У нещодавньому звіті NCPPR йдеться, що технологічний гігант розглядає можливість інвестувати частину своїх резервів у розмірі $88 млрд у Біткоїн як хеджування від інфляції, що підживлює оптимізм на ринку.

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У своїй презентації Майкл Сейлор також закликав засновника Amazon Джеффа Безоса інвестувати в BTC $600 млн. Пропозиція Сейлора з’явилася на тлі повідомлень, що Безос планує відсвяткувати весілля вартістю $600 млн, і Сейлор запропонував альтернативне використання цих коштів.

Криптоіндустрія з нетерпінням очікує, чи стане Amazon наступною після Tesla компанією з «Великої сімки», яка додасть біткоїни до свого балансу.

На момент написання новини ціна Біткоїна зазнає подальшого тиску з боку продавців, досягнувши грудневого мінімуму в $92 403. Хоча BTC знову відскочив майже до $94 000, загальні ринкові настрої щодо ралі Санта-Клауса на цей момент здаються похмурими.

Нагадаємо, Майкл Сейлор, генеральний директор MicroStrategy, нещодавно зробив цікаву заяву щодо Біткоїна. За його словами, Біткоїн буде рости із середньорічною процентною ставкою 29% протягом наступних 21 року, і до 2045 року, за його найкращим сценарієм, Біткоїн буде коштувати $13 млн.

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За матеріалами CoinGape