X Ілона Маска та Visa запустять гаманець X Money

Соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, оголосила про партнерство з Visa для обробки персональних платежів для свого майбутнього продукту X Money

Компанія використовуватиме Visa Direct, рішення Visa для грошових переказів у режимі реального часу, для завантаження грошей у гаманець X Money, підключення до дебетової картки для розрахунків з іншими користувачами та переказу грошей назад на банківський рахунок.

Генеральний директор X, Лінда Яккаріно, оголосила про партнерство і сказала, що це перше з «багатьох великих оголошень», пов’язаних з X Money в цьому році. Наразі компанія лише оголошує про партнерство, а не запускає продукт.

Ілон Маск вперше заговорив про бачення перетворення X на фінансову платформу одразу після того, як очолив компанію. Тоді він говорив про використання платформи для виплати чайових творцям і отримання високого доходу від балансу, що зберігається в X.

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X отримала ліцензії на переказ грошей у кількох штатах США для своєї дочірньої компанії X Payments. На момент написання компанія мала такі ліцензії у понад 40 штатах.

Дослідники застосунків також неодноразово знаходили сліди коду, пов’язаного з X Money, що описує функціональність можливості завантажувати гроші в гаманець на платформі і платити іншим користувачам. Раніше цього року Німа Оуджі, дослідник додатків, заявив, що X Money буде доступний не у всіх штатах США на момент запуску.

Нагадаємо, що Ілон Маск може стати власником TikTok. Китайські чиновники оцінюють потенційний варіант, який передбачає придбання Ілоном Маском американського підрозділу TikTok.

Раніше ми писали, що Neuralink Ілона Маска вживила мозковий чип третьому пацієнту. Компанія планує провести ще від 20 до 30 імплантацій у 2025 році. Neuralink — один зі зростаючої групи стартапів, що розробляють мозкові імплантати, які можуть допомогти в лікуванні таких станів, як параліч і БАС (Бічний аміотрофічний склероз).

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Джерело: TechCrunch.