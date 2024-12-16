Біткоїн установив новий історичний максимум у понад $106 000

Провідна криптовалюта — Bitcoin — швидко злетіла до нових максимумів, сягнувши майже $106,5 тис. При цьому монета швидко відступила. В очікуванні зниження ставки ФРС наразі спостерігається значна волатильність

Біткоїн (BTC) злетів до $106 450 на початку азіатських торгів, 16 грудня 2024 року, встановивши нові історичні максимуми, а потім швидко відступив до 104,5 тис. на тлі побоювань щодо майбутнього зниження ставки ФРС (Федеральна резервна система).

Очікується, що центральний банк США знизить базову вартість запозичень на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25% – 4,5%, що означатиме загальне послаблення на 100 базисних пунктів з вересня. Однак є побоювання, що супровідні коментарі ФРС будуть спрямовані на стримування очікувань щодо подальшого пом’якшення, що потенційно може послабити бичачий імпульс на ринку.

Регулятор оголосить своє рішення щодо ставки 18 грудня о 14:00 за східним часом. Тоді ж центробанк оприлюднить графік динаміки ставок («dot plot» або точковий графік), який включає прогнози щодо подальших змін, а також економічні прогнози.

Попередній графік, опублікований 18 вересня, показав зниження ставок на 2,5 пункти до кінця 2026 року, що знизить вартість запозичень до рівня нижче 3%. Деякі спостерігачі вважають, що регулятор знизить ці прогнози в середу.

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«Ми припускаємо ризик «яструбиного» зниження ставки з меншим числом підвищень наступного року, ніж передбачалося у вересневому звіті «Summary of Economic Projections» (точковий графік), визнаючи, що економіка сильніша, ніж очікувалося раніше, а інфляція йде нерівним шляхом, що дозволяє ФРС бути терплячою», — сказав Марк Чандлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex, у недільному випуску інформаційного бюлетеня.

Якщо прогнози відображають повільніше або менше зниження ставок, прибутковість казначейських облігацій і долар, ймовірно, продовжать своє недавнє зростання, що потенційно ускладнить ризиковим активам, у тому числі BTC, збереження високого попиту на них, як це було останнім часом.

Тим не менш, сезонність є досить «бичачою» для BTC, і з обраним президентом Трампом, який надсилає криптовалюті позитивні регуляторні сигнали, потенційний «яструбиний» курс ФРС може не мати довготривалого впливу на цифрові активи.

Крім того, зниження ставки ФРС все ще залишатиметься на порядку денному поряд з очікуваним пом’якшенням з боку Китаю, що зберігає бичачий сценарій для BTC недоторканим.

«І все ж, попри те, що буде багато розмов про темпи подальшого зниження ставок, мало що зможе затьмарити сприятливу макроекономічну динаміку глобального циклу зниження ставок центральними банками та зростання світової ліквідності, яку стимулює Китай», — зазначили засновники інформаційного бюлетеня LondonCryptoClub.

Пізніше цього тижня ринки отримають останні дані базового індексу споживчих цін (PCE) — ключового показника, який використовує ФРС, щоб оцінити інфляційну динаміку. Це дозволить зрозуміти, чи є нещодавнє зростання вартості споживчих товарів випадковістю чи натяком на стійке відновлення цінового тиску.

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За матеріалами coindesk.com.