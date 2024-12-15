4 криптовалюти, яким пророкують стрімке зростання

Blue-chip криптовалюти стимулюють наступну хвилю інновацій у фінансах і технологіях

Щоб дізнатися більше, GOBankingRates поспілкувався з двома експертами, які поділилися своїм поглядом на основні цифрові валюти, які будуть добре працювати протягом наступних кількох років.

Біткоїн (BTC)

За словами Джей-Пі Річардсона, генерального директора некастодіального криптогаманця Exodus, Біткоїн залишається основою для інвестування в економіку блокчейну. З фіксованою пропозицією в 21 млн BTC, це найкращий вибір для інвесторів, які шукають стабільності на нестабільному ринку.

«Одне з найпростіших застосувань Біткоїна — це форма «цифрового золота», що використовується приватними особами як хеджування від інфляції для захисту багатства», — сказав він.

Цього року вартість Біткоїна різко зросла з $43 835 у січні до близько $104 000 цього місяця.

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Ethereum (ETH)

І Річардсон, і Блейк Морган, керуючий партнер компанії Mineral Vault, яка займається криптотокенизацією, також підтримують Ethereum як таку криптовалюту, що буде добре себе показувати протягом наступних п’яти років.

Як провідна платформа для екосистем децентралізованих фінансів (DeFi) і смарт-контрактів, вона заслужила репутацію основи інновацій у сфері блокчейну. Річардсон назвав її «інтернетом блокчейну», що забезпечує роботу невзаємозамінних токенів (NFT), платформ DeFi і широкого спектру децентралізованих додатків.

«З переходом мережі Ethereum на систему підтвердження частки (Ethereum 2.0), вона стане більш масштабованою та енергоефективною, що ще більше зміцнить її роль як наріжного каменю екосистеми блокчейну», — сказав Морган.

Solana (SOL)

Solana виділяється своїми блискавичними транзакціями і низькими комісіями, що робить її ідеальною для зручних блокчейн-додатків.

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Від ігрових платформ, таких як Star Atlas, до інноваційних додатків, таких як Genopets, Solana робить технологію блокчейн доступною для пересічної людини. Її ефективний дизайн гарантує, що вона і надалі відіграватиме важливу роль у таких сферах, як ігрові та споживчі технології.

Polygon (MATIC)

Polygon — висхідна зірка серед криптовалют, і, як платформа масштабування 2-го рівня, є найкращим вибором для децентралізованих додатків (dApps) та NFT.

«Polygon вирішує такі ключові проблеми, як швидкість і вартість, одночасно підтримуючи розробку dApps і NFT», — сказав Морган.

Партнерство з великими компаніями та зростаюча екосистема підкреслюють його реальну корисність. Оскільки блокчейн поширюється на все більше галузей, масштабованість Polygon залишатиметься вирішальним фактором для проєктів на основі Ethereum.

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