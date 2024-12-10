Топ лідерів і аутсайдерів серед криптовалют першого рівня: підсумки за січень-листопад 2024

2024 рік став напрочуд продуктивним для блокчейнів першого рівня (L1): з січня деякі монети злетіли більш ніж на 7 000%. Розглянемо детальніше результати (за період 1 січня – 27 листопада) найсильніших та найслабших криптовалют першого рівня

Так як далі ми говоритимемо суто про монети першого рівня, нагадаємо їх специфіку та відмінності від токенів.

Як ми вже раніше писали у статті, попри те, що «монети» і «токени» зазвичай використовуються усіма як синоніми, взаємозамінні терміни, що використовуються для позначення цифрових активів, між цими поняттями є суттєві відмінності.

Криптомонета — це власний актив протоколу блокчейна. Це означає, що криптомонета слугує засобом обміну для всіх транзакцій або смарт-контрактів, що виконуються на цьому блокчейні. Криптомонети існують на базовому рівні відповідного блокчейна, а не в децентралізованому застосунку (dApp), побудованому поверх блокчейна.

Оскільки вони є рідною криптовалютою мережі блокчейн, багато хто вважає ці монети криптовалютами «першого рівня» (Layer 1). Хоча поверх цих протоколів можуть працювати кілька різних мереж, застосунків, ігор або інших типів протоколів, ланцюжки першого рівня слугують фундаментом, на якому будуються інші застосунки й пов’язані з ними токени.

Приклади криптомонет першого рівня:

Біткоїн (BTC);

Ethereum (ETH);

Cardano (ADA);

Solana (SOL);

Polkadot (DOT);

Ripple (XRP);

Litecoin (LTC);

Tron (TRX);

Tezos (XTZ);

EOS (EOS).

До речі, монети можуть відрізнятися за способом створення, вартістю та функціями, які вони виконують. Зорема, бувають нативні, форк-монети, обгорнуті, стейблкоїни.

Криптомонети зазвичай мають ту саму або схожу назву, що й відповідні їм блокчейни. Наприклад, криптовалюта Біткоїн існує на блокчейні Bitcoin, а криптовалюта Ефіріум ─ на блокчейні Ethereum.

Що ж стосується токенів, це цифрові активи, створені та розгорнуті поверх блокчейна першого рівня. Токени зазвичай «попередньо видобуваються», тобто розробники використовують смарт-контракт для випуску нових токенів і поширення їх серед користувачів.

Порівняно з монетами, створення токенів являє собою простіше завдання. Відмінною рисою є можливість створення цифрових активів без необхідності розробки нового блокчейна. Замість цього розробники можуть використовувати інструкції, надані конкретною платформою, такою як Ethereum, BNB Chain, Cardano та інші. Цей процес часто не вимагає значних навичок програмування, що робить створення токенів доступнішим для широкого кола користувачів.

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Загальний огляд ринку

Криптовалютний ринок у 2024 році демонстрував стрімке зростання, чому сприяла перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США. За даними CoinGecko, попит на рішення L1 значно зріс, адже вони стали основою для децентралізованих додатків (dApps) та смарт-контрактів. Конкуренція серед блокчейнів 1-го рівня загострилася, проте вони стикаються зі значним тиском з боку рішень 2-го рівня (Layer 2), які пропонують швидші транзакції за менших витрат порівняно з такими платформами, як Ethereum.

Лідери серед блокчейнів 1-го рівня за зростанням

Серед лідерів виділяється Mantra (OM), чия вартість зросла на 7 035,2%. Це стало можливим завдяки партнерству з Zand, цифровим банком з ОАЕ, який займається токенізацією реальних активів (RWA) у відповідності до регуляторних норм Дубаю. Крім того, попит на продукти, що пов’язані з RWA, зростає, оскільки традиційні фінансові установи починають переносити свої грошові фонди та облігації на блокчейн.

Інший помітний успіх показала мережа AIOZ (AIOZ), яка зросла на 427,6% з початку року завдяки популярності її децентралізованої системи доставки контенту. Третє місце займає Sui (SUI), який збільшився на 388,2% завдяки новим застосункам, що використовують його масштабованість та зручність для розробників.

Серед інших успішних проєктів — Bellscoin (BELLS, +252,2%), Zano (ZANO, +159%) і Toncoin (TON, +136,2%), який інтегрувався з Telegram, надаючи платформу для dApps та популярних ігор формату tap-to-earn (детальніше про цю гілку ігрової індустрії читайте у матеріалі).

Огляд результатів найбільших монет

Топ-10 монет першого рівня за ринковою капіталізацією демонструють стабільний, але помірний приріст.

Хоча деякі середні та малі проєкти L1 показали вражаюче динамічне зростання, великі гравці, такі як Bitcoin, Ethereum і Solana, демонстрували помірне зростання, підтверджуючи свою стабільність і надійність. Bitcoin (BTC) зріс на 112,9% (станом на момент підготовки статті, 27 листопада 2024 року), тоді як Ethereum (ETH) збільшився лише на 34,9%.

Домінування останнього в криптоекосистемі повільно зменшувалося протягом багатьох років, з появою нових блокчейнів другого рівня та інших блокчейнів. І це незважаючи на запуск спотового біржового фонду Ethereum Exchange Traded Fund (ETF) в США. Однак йому все ж вдалося випередити індекс S&P 500, який у 2024 році зріс на 24,8%.

Solana (SOL) змогла відродитися після кризи FTX 2022 року і зросла на 134,3%. Більшість здобутків було зроблено у 2023 році, коли вона зросла з $15 до $120, що було викликано «вибухом» мемекоїнів. Ця тенденція перейшла і на такі блокчейни, як Tron Network (TRX), який з початку року зріс на 85,5%. З іншого боку, Toncoin (TON) продемонстрував приголомшливе зростання на 136,2%, оскільки він використовує хостинг dApps в Telegram, широко популярному застосунку для обміну соціальними повідомленнями. Ігри з можливістю заробляти на кліках (tap-to-earn) стали надзвичайно популярними на цій платформі.

Найпомітніший приріст спостерігався в Sui, який з початку року збільшився на 338,2%. Таке зростання було зумовлене підвищенням інтересу інвесторів, зростанням активності у мережі та розширенням корисності завдяки значному зростанню dApp. Крім того, USDC Circle був інтегрований в мережу, і спостерігалося переміщення капіталу з Ethereum в Sui.

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Найбільші падіння

Попри загальний позитивний тренд деякі монети цьогоріч втратили до -96%. Зокрема, Entangle (NGL) продемонстрував падіння на -95,3%, за ним йдуть Kujira (Kuji ) і Trias Lab (TRIAS ) з -86,7% і -83,4% відповідно. NGL стартувала з досить високою оцінкою в березні 2024 року, і відтоді її ціна має тенденцію до зниження. З іншого боку, показники Kujira постраждали від ризикованих позицій ліквідності, які команда використовувала для залучення позикового капіталу, що дало зворотний ефект у період волатильності ринку.

Як себе показали монети першого рівня, запущені у 2024 році

Деякі криптовалюти 1-го рівня, запущені у 2024 році, показали змішані результати, відображаючи труднощі виходу на вже конкурентний ринок. Наприклад, Aleo (ALEO), запущена у вересні, знизилася на -58,1%, тоді як Saga (SAGA), запущена у квітні, зазнала подібних труднощів, втративши -69,9% за рік. Omni Network (OMNI), що дебютувала у квітні, знизилася на -68,8%, а Zeta Chain (ZETA), яка з’явилася у лютому, впала на -57,3%.

Router Protocol (ROUTE), запущений у липні, втратив -24,8%, тоді як Ice Open Network (ICE), активний із січня, зазнав більш помірного зниження на -34,5%. Водночас Kaia (KAIA), найновіший гравець, запущений наприкінці жовтня, показав невелике позитивне зростання на 5,2%. Ці результати підкреслюють волатильність нових проєктів L1 та необхідність впровадження інновацій для отримання успіху.

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Отже, підіб’ємо підсумки. У 2024 році блокчейн-сектор L1 продемонстрував неоднозначні результати. Mantra зі значним приростом на 7 035% лідирує, підкріплена стратегічними партнерствами та передовими кейсами використання блокчейну. Такі відомі гравці, як Bitcoin, Solana і Toncoin, продемонстрували високі показники, довівши свою стійкість на ринку, що розвивається. Тим часом, нещодавно запущені монети зіткнулися з непростими умовами, багато з них продемонстрували падіння.

Оскільки конкуренція між рішеннями першого та другого рівнів посилюється, фокус на масштабованості, корисності та дотриманні нормативних вимог визначатиме наступну хвилю переможців у постійно динамічному криптопросторі.

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