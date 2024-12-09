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Ціна XRP може зрости майже на 2000% — прогноз аналітиків

09.12.2024 15:40
Дарія Шуть
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Приголомшливе зростання XRP протягом більшої частини листопада 2024 року забезпечило токену значну перекупленість

Ціна XRP може зрости майже на 2000% — прогноз аналітиків

Фото: pexels.com

На початку грудня токен XRP, пов’язаного з Ripple Labs, зупинив своє зростання невдовзі після прориву вище $2,80 і майже впав до $2,20, перш ніж стабілізуватися. На момент написання новини цифровий актив торгується по $2,40.

Попри те, що початковий бичачий тренд, схоже, на цей момент закінчився, на думку аналітика і експерта з цифрових активів Алі Мартінеса, довгострокові тенденції та пов’язані з ними аналізи все ще сприяють продовженню і, зрештою, навіть більшому ралі для XRP.

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Мартінес прямо заперечив ідею про те, що XRP дійсно перекуплений. Оскільки довгостроковий графік токена показує, що листопадовий сплеск був важливим проривом від «масивного» багаторічного симетричного трикутника.

Симетричний трикутник — це модель графіка, в якій лінія тренду підтримки з’єднує нижчі максимуми, лінія тренду опору будується на основі вищих мінімумів, і в кінцевому підсумку вони сходяться під однаковим нахилом.

Криптоексперт встановлює $48 як цінову мету XRP

Хоча сама модель показує продовження тренду і може призвести до зсуву в будь-якому напрямку, рух XRP з $0,5 на початку листопада до $2,40 на сьогодні демонструє рішучий бичачий прорив.

Нарешті, поряд з оцінкою того, що токен не тільки перекуплений, але й, можливо, залишається недооціненим, експерт також надав два цінові орієнтири, які він вважає ймовірними для криптовалюти.

На думку експерта, XRP приречений на ралі до $8,40, що він назвав дуже правдоподібною оцінкою. Крім того, завдяки нинішньому налаштуванню, токен може піднятися до $48,12, що на 1 888,43% вище. Він додав, що ідеальним сценарієм була б корекція до $2,25, щоб «купити падіння», а найближча мета — $4,40.

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Виходячи за рамки технічної структури та цінової історії, продовження ралі XRP у 2025 році видається ймовірним. Останнє ралі відбулося після низки прямих та опосередкованих перемог: Ripple здобула значні успіхи в суді, Дональд Трамп переміг на виборах президента США, а Гері Генслер підтвердив, що піде у відставку з посади голови Комісії з цінних паперів і бірж США 20 січня.

Враховуючи, що фактори, які уможливили ралі в листопаді, залишаються в грі, і що період консолідації зазвичай спостерігається після значних ралі, оптимістичний прогноз Мартінеса виглядає більш ніж правдоподібним.

Нагадаємо, ринкова капіталізація токена XRP, пов’язаного з Ripple Labs, сягнула позначки в $141,8 млрд, що вивело його на третю сходинку за величиною серед усіх криптовалют.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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