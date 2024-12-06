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Обсяг криптовалютної торгівлі вперше перевищив $10 трлн

06.12.2024 17:00
Дарія Шуть
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Сукупний обсяг спотових і деривативів подвоївся, кажуть аналітики. Одною з причин, яка спровокувала ралі, була перемога Трампа на виборах

Обсяг криптовалютної торгівлі вперше перевищив $10 трлн

Фото: freepik.com

У листопаді обсяг торгівлі криптовалютами піднявся до історичного максимуму: вперше на централізованих спотових і деривативних біржах з рук в руки перейшло понад $10 трлн цифрових активів.

Сукупний обсяг подвоївся минулого місяця, згідно з даними CCData. Крипторинки різко зросли на тлі оптимізму щодо більш сприятливого регуляторного середовища для галузі за новообраної адміністрації Трампа. А Біткойн, який є лідером ринку, встановив рекордну позначку в понад $100 000.

Старший аналітик CCData Джейкоб Джозеф зазначає, що ці настрої проявляються у підвищеному апетиті до таких активів, як Ripple, які історично стикалися з посиленою регуляторною увагою.

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«Оптимізм також очевидний з боку інституцій, оскільки обсяги торгів на CME значно зросли, і за останній місяць спостерігався значний приплив коштів у спотові біткоїн-ETF», — додає Джейкоб Джозеф.

Місячний обсяг спотової торгівлі на централізованих біржах збільшився на 128% — до $3,43 трлн, що є другим найвищим показником з травня 2021 року. Обсяг деривативів зріс на 89% — до $6,99 трлн, перевищивши попередній історичний максимум з березня, згідно з аналітикою CCData. Водночас ці дані не включають обсяг децентралізованих фінансових платформ.

На багатьох південнокорейських спотових криптовалютних біржах, таких як Upbit, спостерігався сплеск активності, оскільки трейдери занурилися в альткоїни. Сукупний обсяг торгів на біржі CME зріс на 83% — до 245 мільярдів доларів, що є рекордним показником для інституційної біржі, яка пропонує криптовалютні ф’ючерси.

Нагадаємо, що Україна потрапила до топ-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів. Станом на липень 2024 року уряди країн світу спільно контролюють близько 2,2% загальної пропозиції біткоїнів. На відміну від приватних інвесторів та корпорацій, більшість урядів не беруть активної участі в регулярній купівлі або продажу біткоїнів.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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