XRP стала третьою за величиною криптовалютою у світі

Ринкова капіталізація токена XRP, пов’язаного з Ripple Labs, сягнула позначки в $141,8 млрд, що вивело його на третю сходинку за величиною серед усіх криптовалют

XRP перевищив за ринковою капіталізацією USDT — стейблкоїн від Tether, тимчасово ставши третьою за величиною криптовалютою у світі після Біткоїна та Ethereum.

На момент написання новини ринкова капіталізація XRP становить $129,4 млрд. Однак протягом останньої доби цей показник сягав $141,8 млрд, що перевищило $134,5 млрд USDT.

Водночас ціна XRP підскочила на 18% за останні 24 години до $2,28, трохи спустившись з максимального показника в $2,49. За останній місяць вартість токена збільшилась на 346%.

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Зростання XRP слідує за нещодавнім перевищенням ринкової капіталізації Solana на вихідних. Біткоїн за добу впав на 1,7% і зараз торгується на рівні $95 145. В той час як ETH здешевшав на 2,8% за добу і перейшов в руки на рівні $3 584. SOL знизився майже на 5% за день до $224.

«Нещодавнє зростання XRP, схоже, зумовлене новиною минулого тижня про те, що NYDFS близька до схвалення стейблкоїна RLUSD від Ripple», — сказав Пітер Чанг, керівник відділу досліджень Presto Research.

Департамент фінансових послуг Нью-Йорка може незабаром схвалити стейблкоїн RLUSD від Ripple, і компанія розглядає можливу дату запуску 4 грудня, повідомили джерела, близькі до цього питання. У Ripple поки не прокоментували інформацію.

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На цінову динаміку XRP також може вплинути нещодавня заява голови Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Гері Генслера, що він піде у відставку з посади в січні. SEC веде судову тяганину з Ripple з 2020 року, звинувачуючи компанію в залученні $1,3 млрд шляхом продажу XRP, який вона вважала незареєстрованим цінним папером.

«Відставка Генслера — це також плюс, оскільки це означає, що SEC під новим керівництвом, швидше за все, врегулює або відкличе багато незавершених позовів SEC, включаючи апеляцію проти Ripple», — сказав Чанг.

Учасники ринку також спостерігають за можливостями спотових біржових фондів XRP. Кілька компаній з управління активами, в тому числі 21Shares, Canary Capital і Bitwise, подали заявки на створення спотових XRP-ETF.

Не останню роль у здорожчанні XRP відіграла і перемога Дональда Трампа на виборах президента США, що загалом викликало хвилю спекулятивного ентузіазму на криптовалютних ринках. Ще до цієї події, яка відбулась 5 листопада, ринкова капіталізація XRP складала менш ніж $30 млрд.

Нагадаємо, першого числа кожного місяця Ripple розблоковує 1 млрд токенів XRP з ескроу-системи за допомогою XRP Ledger. 1 грудня (неділя) компанія розблокувала токенів на суму $1,60 млрд трьома транзакціями по 200 млн, 300 млн і 500 млн XRP.

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За матеріалами The Block, Bloomberg