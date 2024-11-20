Tap-to-Earn Games: новий етап у розвитку ігрової індустрії

Одним із найцікавіших трендів останніх років стали Tap-to-Earn ігри, які об’єднали Game та Crypto індустрії, швидко завоювали популярність серед широкої аудиторії та змінили традиційне сприйняття ігрового простору. У цьому матеріалі ми детальніше поговоримо, як працює система Tap-to-Earn, а також приведемо декілька цікавих прикладів

Ігри «торкнись, щоб заробити» — це піджанр P2E-ігор (Play-to-Earn). Вони зазвичай базуються на простій механіці ігрового процесу, зосередженій на такій активності, як-то кліки по екрану смартфона та досягнення певних цілей. Виконуючи різні дії, гравці можуть заробляти внутрішньоігрову валюту або токени, які можна обміняти на звичайні гроші, інші криптомонети, подарункові картки, товари тощо.

Tap-to-Earn Games змогли привернути увагу не тільки геймерів та криптоентузіастів, а й тих, хто раніше не цікавився нічим із цього. Такі ігри поєднують у собі легкість мобільного геймінгу та розваги з можливістю отримувати винагороди — реальний заробіток. Вони не вимагають значних витрат часу або ресурсів, як це часто буває в іграх типу Play-to-Earn (як геймери заробляють на P2E іграх реальні гроші, читайте тут).

Натомість «тапалки» фокусуються на доступності та простоті взаємодії, що дозволяє охопити ширшу аудиторію. Вони також сприяють масовому впровадженню криптовалют у повсякденне життя людей. Ігри Tap-to-Earn створюють відчуття спільноти, оскільки гравці нерідко об’єднуються у спеціальні команди або групи для спільної роботи у застосунку.

Tap-to-Earn Games і Telegram

Однією з платформ, яка стимулювала розвиток таких ігор, є популярний месенджер Telegram. Завдяки своїй відкритості до інтеграції ботів та можливостям для розробників, він став ідеальним майданчиком для запуску таких ігор. Варто зазначити, що першою «вірусною» грою стала Notcoin, яка дебютувала наприкінці 2023 року як закрита бета-версія в Telegram.

Її успіх виявився феноменальним і став певним поштовхом для відродження GameFi індустрії Після цього ринок наповнився безліччю подібних додатків на найрізноманітніші теми: від хом’яків до космічних кораблів. Можливо, до кінця року ми побачимо ще не один хітовий клікер, адже ці ігри все ще залишаються ключовим трендом криптоіндустрії.

«Я вважаю, що ігри Tap-to-Earn мають потенціал розширити свою привабливість за межі криптовалютної спільноти. За моїми спостереженнями, навіть користувачі, які не пов’язані з криптою, з якими я стикався, такі як охоронці, торговці на ринках і касири, беруть участь в іграх Tap-to-Earn, таких як гра «Хом’як» в Telegram. Людей природно приваблюють можливості, де вони можуть заробляти гроші, не беручи на себе значного ризику, і якщо ці платформи залишатимуться простими, легальними та безкоштовними, вони можуть стати воротами для більш широкої аудиторії користувачів, які вивчатимуть криптовалюту», — поділився думками Абдулсамад Мухідін (Abdulsamad Muhyideen), операційний директор Coinscreed, йдеться у матеріалі Hackernoon.

Цікаве по темі: X-to-earn як цікава модель заробітку онлайн

Приклади Tap-to-Earn ігор

Hamster Kombat: учасники можуть заробити HMSTR (це рідний токен гри на блокчейні TON) за допомогою різноманітних дій, зокрема, кліками по екрану свого пристрою (тапання). Головна задача — збирати жетони, які видаються за виконання завдань, запрошення друзів і майнінг. Notcoin: гра, яка започаткувала цілий сектор Tap-to-Earn, коли вперше з’явилася в Telegram. Нічого схожого на цей стиль гри з можливістю заробляти гроші раніше не існувало. Notcoin вперше запропонував гравцям отримувати бали просто за дотик до гігантської золотої монети на екрані. Catizen: гравці мають вирощувати та розводити віртуальних котів, створюючи місто, наповнене пухнастими громадянами. Чим більше ви розводите, тим більше шансів згенерувати рідкісні екземпляри, які приносять більше токенів. TapSwap: одна з найпростіших ігор з можливістю заробляти на кліках. Головна задача — торкатися золотої монети на екрані та отримувати ігрові жетони. Їх можна витрачати на прокачування акаунта та підвищення пасивного доходу. Rocky Rabbit: популярна гра-клікер для Telegram, яка трохи схожа на Hamster Kombat, але пропонує дійсно унікальну ігрову динаміку та стратегію. Тут ви отримуєте цифрового кролика, якого тренуєте як талановитого бійця, а потім змагаєтеся з кроликами інших гравців.

Поради для початківців

Найголовніше для початківця — не натрапити на шахрайські проєкти. По-перше, звертайте увагу на популярність гри та долучайтеся до спілкування зі спільнотою на форумах або групах у соцмережах. У такий спосіб також можна дізнатися більше про стратегії гри та її особливості. По-друге, варто проводити власне дослідження перед тим, як починати грати, зокрема, необхідно дізнатися більше про токеноміку проєкту, наявність дорожньої карти тощо.

Починайте з малого — однієї-двох ігор для новачка буде достатньо, щоб зрозуміти механіку. Це важливо, перш ніж урізноманітнити ігровий досвід.

Будьте в курсі подій: важливо слідкувати за анонсами розробників, щоб дізнаватися про нові функції та події, які можуть покращити ігровий досвід.

Керуйте своїм часом: встановіть ліміти на час, який ви проводите за грою щодня, щоб уникнути вигорання і при цьому отримувати задоволення від потенційного заробітку.

Читайте також: Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити

Виклики галузі

Хоча ігри типу Tap to earn виглядають досить перспективно, вони також мають ряд серйозних викликів. Зокрема, це економічна стійкість, яка залежить від активної бази та зацікавленості гравців. Ефективна токен-економіка — основа для підтримання інтересу людей. Знецінення токенів або дисбаланс в економіці може призвести до втрати учасників і фінансових втрат для розробників.

Також слід згадати деякі інші проблеми в галузі:

шахрайство та зловживання , зокрема, використання ботів та клікерів для автоматичного виконання дій та задач;

, зокрема, використання ботів та клікерів для автоматичного виконання дій та задач; правові аспекти : регулювання криптовалют і блокчейн-ігрових платформ у багатьох країнах залишається неоднозначним, що може створити юридичні ризики для розробників;

: регулювання криптовалют і блокчейн-ігрових платформ у багатьох країнах залишається неоднозначним, що може створити юридичні ризики для розробників; репутація : через популярність моделі Tap to earn деякі недобросовісні розробники створюють проєкти, які виявляються шахрайськими або погано продуманими, що впливає на довіру до всього жанру;

: через популярність моделі Tap to earn деякі недобросовісні розробники створюють проєкти, які виявляються шахрайськими або погано продуманими, що впливає на довіру до всього жанру; конкуренція: ринок P2E-ігор постійно зростає, і Tap to earn проєкти мають конкурувати не лише між собою, але й з іншими піджанрами, які пропонують складніший або більш захопливий ігровий досвід.

Читайте популярне: Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют

Майбутнє ігор типу Tap to Earn

Спостерігаючи за динамічним розвитком криптоіндустрії можна очікувати появу безлічі нових та захопливих проєктів типу Tap to earn. Згідно з прогнозом компанії Dataintelo, глобальний ринок GameFi зросте з $12,8 млрд у 2023 до $126,3 млрд до 2032 року, із середньорічним темпом зростання (CAGR) у 29% протягом 2024-2032 років.

Крім того, очікується, що кількість користувачів ігор Tap to earn продовжить зростати. У 2024 році до різних ігор цього типу було залучено понад 400 млн гравців, і прогнозується, що до 2025 року ця цифра може подвоїтися.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як працюють смарт-контракти на блокчейні: покрокова інструкція

Синтетичні криптоактиви: як працюють та які можливості відкривають

Створено перший у світі блокчейн-смартфон, що працює на DePIN

Допоміжні матеріали linkedin.com, hackernoon.com, techopedia.com.