Синтетичні криптоактиви: Як працюють та які можливості відкривають

Поява децентралізованих фінансів (DeFi) породила багато нових фінансових концепцій. Синтетичні криптоактиви, також відомі як Synths, є однією з них. Дізнайтеся про них більше, зокрема, що це таке, як вони працюють і в які види синтетичних активів можна інвестувати

Що таке синтетичні активи

Синтетичні активи — це токенізовані фінансові продукти на основі блокчейну, які відображають вартість і характеристики реальних активів (RWA). Володіння цими активами не обов’язково означає володіння базовим активом. Криптосинтетичні активи можуть мати в основі акції, товари, нерухомість, індекси та інші види активів.

Іншими словами, синтетичні криптовалюти — це різновид криптовалютних деривативів, які дозволяють отримати опосередкований доступ до реальних активів через токени на основі блокчейну.

Традиційні деривативи, такі як ф’ючерси та опціони, — це фінансові контракти, якими можна торгувати і які представляють базові активи. Цими активами можуть бути акції компаній, фіатні валюти або товари, такі як сира нафта або пшениця.

Деривативні контракти точно відстежують ринкову ціну цих традиційних активів, що дозволяє інвесторам отримувати прибуток від зміни ціни без необхідності безпосередньо володіти самими активами. Якщо ви хочете дізнатися більше про ці фінансові продукти, ви можете ознайомитися з нашою статтею “Криптоопціони та ф’ючерси: Як заробити на деривативах криптовалютного ринку”.

Як працюють синтетичні криптоактиви

Основна ідея синтетичних активів — це смарт-контракт, який відстежує вартість конкретного активу. Він передбачає виплату інвестору відповідно до результатів діяльності останнього.

Abra та Synthetix були одними з перших протоколів децентралізованих фінансів (DeFi), які запровадили концепцію токенізованих деривативів на крипторинку. Ці протоколи DeFi полегшують створення синтетичних активів, побудованих на основі блокчейнів.

Ключова перевага використання децентралізованої інфраструктури полягає в тому, що кожен може створити практично будь-який вид синтетичних активів, не боячись цензури або географічних обмежень. Синтетичні активи також дозволяють криптоінвесторам отримати непрямий доступ до інших класів активів без необхідності залишати криптовалютну екосистему.

На прикладі популярного криптопроєкту Synthetix користувачі можуть створювати токенізовані деривативи (Synths) для великого спектра активів, включаючи криптовалюти, індекси, сировинні товари, фіатні валюти та багато іншого.

Як створити синтетичний криптоактив

Створення синтетичних криптоактивів вимагає пошуку платформи, яка підтримує їх розробку і торгівлю. Серед поширених прикладів — Synthetic, Cream Finance, Marker DAO та Mirror. Хоча платформи можуть відрізнятися за своїми вимогами та процесами, загальні кроки створення синтів залишаються однаковими.

Розглянемо, як створювати синтетичні криптоактиви, використовуючи платформу Synthetix — одну з перших платформ, створених для торгівлі токенізованими деривативами.

Щоб карбувати (створювати) нові синти на платформі Synthetix, користувачі мають спочатку внести певну суму мережевих токенів Synthetix (SNX) у стейкінговий смарт-контракт, який також існує на платформі. Ці депоновані токени виступають заставою, яка використовується для підтримки вартості новостворених синтетичних активів.

Протокол Synthetix використовує надмірне забезпечення (колатерал) для зменшення ризику волатильності ринку. Це означає, що кількість застейканих токенів SNX, повинна постійно перевищувати вартість синтетичних активів щонайменше в 5 разів.

Якщо вартість реального активу, представленого синтетичним активом, різко зростає, стейкерам SNX потрібно буде збільшити своє забезпечення, вклавши більше SNX, або, відповідно, спалити синтетичні активи. Спалювання — це процес остаточного вилучення токенів з обігу.

Подібно до розміщення активів у пулі ліквідності, стейкер SNX повинен спалити свої синтетичні токени, щоб звільнити SNX зі стейкінгу. Стейкер може зробити це лише за умови дотримання 5-кратного коефіцієнту забезпечення.

Інші платформи, такі як Universal Market Access (UMA) і MakerDAO (MKR), працюють за схожою системою, як і Synthetix, коли користувач карбує синтетичні активи, вносячи цифрові активи в смарт-контракт як заставу.

Основні види синтетичних криптоактивів

Криптосинтетичні активи настільки ж різноманітні, як і індивідуальні потреби та цілі інвесторів. Ось деякі з найпоширеніших:

Синтетичні фіатні валюти: відображають вартість традиційних фіатних валют, таких як долар США, євро, юань тощо. Наприклад, sUSD (синтетичний долар), sEUR (синтетичне євро). Використовуються для торгівлі та як засіб збереження вартості на криптовалютних платформах.

відображають вартість традиційних фіатних валют, таких як долар США, євро, юань тощо. Наприклад, sUSD (синтетичний долар), sEUR (синтетичне євро). Використовуються для торгівлі та як засіб збереження вартості на криптовалютних платформах. Синтетичні товари: прив’язані до вартості таких товарів, як золото, срібло, нафта або інші сировинні активи. Наприклад, sXAU (синтетичне золото), sXAG (синтетичне срібло). Це дозволяє інвесторам отримати доступ до ринків сировинних товарів через блокчейн без необхідності володіння самими товарами.

прив’язані до вартості таких товарів, як золото, срібло, нафта або інші сировинні активи. Наприклад, sXAU (синтетичне золото), sXAG (синтетичне срібло). Це дозволяє інвесторам отримати доступ до ринків сировинних товарів через блокчейн без необхідності володіння самими товарами. Синтетичні криптовалюти: відображають ціну популярних криптовалют. Приклади: sBTC (синтетичний Біткоїн), sETH (синтетичний Ефір). Такі активи дозволяють користувачам отримувати прибутки або втрати відповідно до руху ціни криптовалюти без її прямого володіння.

відображають ціну популярних криптовалют. Приклади: sBTC (синтетичний Біткоїн), sETH (синтетичний Ефір). Такі активи дозволяють користувачам отримувати прибутки або втрати відповідно до руху ціни криптовалюти без її прямого володіння. Синтетичні акції та фондові індекси: прив’язані до вартості акцій публічних компаній або фондових індексів — sTSLA (синтетичні акції Tesla), sAAPL (синтетичні акції Apple), sSPX (синтетичний індекс S&P 500). Це дозволяє інвесторам отримати доступ до фондового ринку через блокчейн, що може бути зручним, особливо для міжнародних користувачів.

прив’язані до вартості акцій публічних компаній або фондових індексів — sTSLA (синтетичні акції Tesla), sAAPL (синтетичні акції Apple), sSPX (синтетичний індекс S&P 500). Це дозволяє інвесторам отримати доступ до фондового ринку через блокчейн, що може бути зручним, особливо для міжнародних користувачів. Синтетичні індекси криптоактивів: відображають вартість кошика криптовалют або різних активів на основі криптоіндексів. Наприклад, індекси, що складаються з кількох топових криптовалют, дозволяють інвесторам диверсифікувати свої портфелі через синтетичні активи. Про те, як ще диверсифікувати інвестиції для зменшення ризику, ми писали раніше.

відображають вартість кошика криптовалют або різних активів на основі криптоіндексів. Наприклад, індекси, що складаються з кількох топових криптовалют, дозволяють інвесторам диверсифікувати свої портфелі через синтетичні активи. Про те, як ще диверсифікувати інвестиції для зменшення ризику, ми писали раніше. Синтетичні облігації та деривативи: відображають вартість облігацій або похідних фінансових інструментів (ф’ючерсів, опціонів). Це більш складні фінансові інструменти, які використовуються для хеджування ризиків або отримання додаткових доходів.

Переваги та недоліки криптосинтетичних активів

Як і будь-яка інвестиція, криптосинтетичні активи мають свої переваги та недоліки. Ось декілька з них:

Плюси:

Доступ до диверсифікованих ринків: синтетичні активи дозволяють інвесторам отримати доступ до великого вибору активів і ринків, які зазвичай були б недоступні.

синтетичні активи дозволяють інвесторам отримати доступ до великого вибору активів і ринків, які зазвичай були б недоступні. Підвищена ліквідність: токенізація активів і торгівля ними на DEX підвищує їхню ліквідність, що сприяє своєчасній передачі активів у разі потреби.

токенізація активів і торгівля ними на DEX підвищує їхню ліквідність, що сприяє своєчасній передачі активів у разі потреби. Дробове володіння: токенізація синтетичних криптоактивів підтримує володіння частками активів.

токенізація синтетичних криптоактивів підтримує володіння частками активів. Стимулювання інновацій: синтетичні криптовалюти створюють нові можливості у сфері цифрових активів. Користувачі можуть експериментувати з новими ідеями, такими як синтетичні NFT, DAO та мемкоїни.

Мінуси:

Складність: інвестування в синти вимагає розуміння складних процесів, включаючи смарт-контракти, деривативи, оракули та заставне забезпечення. Це може перешкоджати тим, хто не дуже добре розбирається в цих питаннях.

інвестування в синти вимагає розуміння складних процесів, включаючи смарт-контракти, деривативи, оракули та заставне забезпечення. Це може перешкоджати тим, хто не дуже добре розбирається в цих питаннях. Регуляторна невизначеність: недостатнє регулювання криптосинтетичних активів створює невизначеність і проблеми з дотриманням законодавства, що відлякує деяких інвесторів.

недостатнє регулювання криптосинтетичних активів створює невизначеність і проблеми з дотриманням законодавства, що відлякує деяких інвесторів. Ризики контрагентів: синтетичні активи залежать від надійності смарт-контрактів та платформ, що їх підтримують, які можуть бути вразливими до хакерських атак.

синтетичні активи залежать від надійності смарт-контрактів та платформ, що їх підтримують, які можуть бути вразливими до хакерських атак. Залежність від децентралізованих платформ: продуктивність і стабільність синтів залежать від DEX, на яких вони працюють. Існує небезпека перевантажень, високих тарифів на газ та інших мережевих обмежень.

Синтетичні криптоактиви пропонують інвесторам гнучкі засоби доступу до різноманітних активів у криптопросторі. Подолавши розрив між традиційними фінансовими інструментами та децентралізованим світом криптовалют, синтетичні криптоактиви відкривають нові можливості для учасників ринку.

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Додаткові джерела: unchainedcrypto.com, kraken.com