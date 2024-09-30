Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу

У цій статті ми розглянемо, що таке тикер криптовалюти, чому він важливий для трейдингу, та як його правильне використання допомагає приймати швидкі й обґрунтовані рішення на ринку

Що таке криптовалютний тикер

Тикер — це коротка послідовність літер, яка використовується для позначення активу, акції або токена криптовалюти на біржах, торгових платформах та інших DeFi-сервісах. Наприклад, Біткоїн позначається символом BTC, а Ethereum — ETH.

Ці тикери є загальновизнаними й використовуються на різних платформах, таких як біржі, застосунки для відстеження портфелів і фінансові новини. Вони відіграють важливу роль у торгівлі та відстеженні криптовалют, подібно до біржових тикерів на традиційних фінансових ринках.

Як правило, тикери складаються з трьох символів верхнього регістру. Однак з появою численних альткоїнів тикер може складатися з чотирьох або навіть п’яти літер, як, наприклад, Tether (USDT), Dogecoin (DOGE) і Polygon (MATIC).

На крипторинку, що стрімко розвивається, тикерні символи є незамінними для трейдерів. Оскільки постійно з’являються нові токени, деякі назви можуть бути напрочуд схожими, тож тикери ключем до їх розрізнення.

Наприклад, новачок в криптовалюті може бути не впевнений, чи купує він Bitcoin або Bitcoin Cash. Але перевіривши тикерні символи — BTC для Bitcoin і BCH для Bitcoin Cash — він може уникнути плутанини. Тикери також допомагають досвідченим трейдерам швидко орієнтуватися в стрічках цін, аналітичних платформах та під час проведення технічного аналізу, де кожна секунда може бути вирішальною.

Значення тикерів під час трейдингу

Символи-тикери вперше з’явилися на фондових біржах США наприкінці 19 століття. Зі зростанням кількості компаній, акції яких котируються на біржі, трейдерам потрібен був швидкий і простий спосіб ідентифікувати різні акції, що й призвело до створення тикерних символів.

Тикери є важливими ідентифікаторами як на фондовому, так і на криптовалютному ринках, допомагаючи трейдерам швидко розпізнати актив, з яким вони мають справу. Зважаючи на стрімке зростання криптовалютного простору, не рідкість, коли різні токени використовують один і той самий символ тикера.

Наприклад, Wrapped Bitcoin і WorldBTC використовують WBTC. Тож трейдерам також слід звертати увагу на тикери під час використання автоматизованих систем для торгівлі, таких як боти або торгові алгоритми. У цих системах точність введених даних є ключовою для успішної торгівлі.

Крім того, тикери є невіддільною частиною функціоналу криптовалютних бірж. На цих платформах тикер використовується для визначення торгових пар. Наприклад, торгова пара BTC/USD означає ринок, на якому можна торгувати біткоїнами за долари США, а BTC/ETH означає ринок, на якому можна торгувати біткоїнами за Ethereum, і навпаки.

Чіткість, яку пропонує система тикерів, особливо важлива на криптовалютних ринках, які працюють 24/7 і містять безліч монет і токенів. До речі, про різницю між монетами та токенами ми писали у нашій статті “Токени та монети: важливі відмінності, які необхідно розуміти”.

Якої довжини може бути тикер

На традиційних ринках довжина символу тикера, як правило, встановлюється біржею (і країною). Наприклад:

NYSE : символ тикера, як правило, складається з трьох літер, але може бути й з чотирьох.

: символ тикера, як правило, складається з трьох літер, але може бути й з чотирьох. Nasdaq : тикерні символи можуть мати довжину до п’яти літер.

: тикерні символи можуть мати довжину до п’яти літер. Європейські ринки: як правило, чотири або п’ять літер.

як правило, чотири або п’ять літер. Азійські ринки: часто просто цифри.

Що стосується криптовалют — це часто залежить від біржі, яку ви використовуєте, і активів, які на ній котируються. Однак, якщо подивитися на агрегатор цін на криптовалюти CoinMarketCap, то тикерні символи можуть мати довжину до 9 літер.

Чи має значення довжина тикеру для успіху криптовалюти

Тикерні символи — незалежно від довжини — як правило, працюють як абревіатури або акроніми активів, які вони представляють. Наприклад, ETH — це абревіатура від Ether, а ENS — акронім від Ethereum Name Service. Інші монети, наприклад, Polygon, мають тикер, який зовсім не відповідає загальній назві активу, в цьому випадку — MATIC.

Існує припущення, що криптовалюти з тикером, довшим за три букви, мають менше шансів на успіх, оскільки короткі тикери часто сприймаються як більш зручні для запам’ятовування. Однак це не зовсім так: успіх криптовалюти залежить від її технології, команди розробників, стратегії розвитку та попиту на ринку, а не лише від довжини тикера.

Багато криптовалют із довгими тикерами продемонстрували значне зростання і популярність завдяки своїм унікальним технічним перевагам та спільнотам користувачів. Серед них:

USDT: стейблкоїн, прив’язаний до долара США з ринковою капіталізацією понад $100 млрд.

USDC: ще один стейблкоїн, прив’язаний до долара США, з ринковою капіталізацією понад $30 млрд.

DOGE: мемкоїн, заснований на популярних мемах про собаку породи Шиба Іну, з ринковою капіталізацією понад $10 млрд.

AVAX: нативний токен для блокчейну Avalanche, створений як конкурент Ethereum, з ринковою капіталізацією понад $8 млрд.

SHIB: ще одна монета-мем на тему собак з ринковою капіталізацією понад $7 млрд.

LINK: нативний токен для проєкту Chainlink, децентралізованої мережі оракулів, яка надає реальні дані для смарт-контрактів різних блокчейнів.

Для того, щоб вдало обрати криптовалюту для інвестицій, рекомендуємо завжди проводити фундаментальний аналіз активу.

Отже, тикер криптовалюти – це не просто символ, а важливий інструмент для кожного трейдера, що допомагає швидко орієнтуватися на динамічному ринку цифрових активів. Незалежно від довжини тикера, успіх криптовалюти визначається не лише ним, а багатьма іншими факторами, такими як технологічні інновації, попит на ринку та підтримка спільноти.

Успішна торгівля вимагає уважності, правильного використання тикерів та детального аналізу ринку, що дозволяє трейдерам ухвалювати зважені рішення та уникати помилок.

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Допоміжні джерела: koinly.io