Створено перший у світі блокчейн-смартфон, що працює на DePIN

Компанія XProtocol анонсувала випуск XForge — першого у світі смартфона з підтримкою DePIN (децентралізована мережа фізичної інфраструктури). Гаджет дозволить користувачам брати участь у мережі блокчейн безпосередньо зі своїх мобільних пристроїв

Для початку нагадаємо, що DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) — це технологія, яка поєднує блокчейн із фізичною інфраструктурою, як-от мережі, сервери або навіть пристрої. Вона дозволяє учасникам блокчейн-мережі не лише взаємодіяти з цифровими активами, а й керувати фізичними об’єктами, створюючи децентралізовану екосистему для обміну даними та ресурсами.

Анонс XForge

На початку вересня XProtocol розпочала продаж нод Xardian (нода — це пристрій/сервер, підключений до блокчейн-мережі), зосередившись на розширенні можливостей і винагороді спільноти. Пізніше анонсувала випуск XForge, смартфону на базі Android.

Новий гаджет пропонує користувачам можливість брати участь у мережі через вбудований DePIN і заробляти крипту (у вигляді винагород). Пристрій буде продаватися у роздріб за $299.

Перед випуском XForge компанія залучила близько $5,2 млн фінансування. У раунді взяли участь Saison Capital, Dragonfly Capital, Cogitent Ventures, Coinfund, Razer, Caballeros Capital, MSA і Zephyrus Capital.

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XProtocol прагне створити блокчейн DePIN, яким можна керувати безпосередньо зі смартфона. Це дозволить демократизувати участь у мережі, знизити бар’єри для входу та підсилити децентралізацію. Проєкт спочатку запущений як блокчейн третього рівня на основі Ethereum, але в майбутньому планується перехід на блокчейн першого рівня для підвищення автономності та масштабованості.

Партнер компанії Saison Capital Цинь Ен зазначив, що запуск XForge встановлює нові стандарти у блокчейн-технологіях, поєднуючи доступність мобільних пристроїв із потужністю децентралізованих мереж:

«Із запуском Expo Phone, Xprotocol прокладає шлях в нову еру технології блокчейн».

XForge має сучасні технічні характеристики: процесор Snapdragon 8 Gen 2, 6,7-дюймовий дисплей, 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Офіційний запуск смартфона заплановано на кінець цього року. Власники XForge та нод отримають 30% загальної кількості токенів проєкту протягом 48 місяців.

Основна мережа XProtocol має бути запущена у четвертому кварталі 2024 року. DePIN-суперчейн, який використовуватимуть пристрої XForge та ноди Xardian, працюватиме на основі Ethereum Layer 2, забезпечуючи високу швидкість транзакцій і сумісність з Ethereum Virtual Machine (EVM) для створення комфортного середовища для Web3-застосунків.

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За матеріалами blockmedia.co.kr.