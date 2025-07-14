Єврокомісія погодила надання Україні «роумінгового безвізу»

«Роумінговий безвіз» означає приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Якщо рішення остаточно схвалить Рада ЄС, з 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у Євросоюзі без додаткових доплат

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні також Уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Це частина процедури фіналізації набуття «роумінгового безвізу».

Після остаточного погодження, послуги мобільного зв’язку для українців у країнах Євросоюзу коштуватимуть так само, як і в Україні. Тарифікація дзвінків, SMS та мобільного інтернету відповідатиме умовам внутрішнього користування. У свою чергу, громадяни ЄС зможуть користуватися зв’язком в Україні на аналогічних засадах.

За словами Шмигаля, впровадження «роумінгового безвізу» стане черговим кроком до цифрової інтеграції України з Європейським Союзом.

«Ми хочемо, щоб громадяни України залишалися на зв’язку зі своїми близькими по всьому ЄС, а також у своїй рідній країні. Саме тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової родини. Ми ще раз підтверджуємо нашу незмінну відданість підтримці України та її громадян», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також: Де в ЄС найнижчі витрати на життя — дослідження

Попри те що роумінг буде без додаткових доплат, для інтернету діятимуть правила так званого справедливого використання (fair use). Це означає, що оператор може встановити ліміт на обсяг мобільних даних у роумінгу, якщо ваш тарифний план містить дуже дешевий або необмежений інтернет. Водночас цей ліміт має бути прозорим і достатнім для звичайного користування.

Після вичерпання ліміту додаткова плата за інтернет не може перевищувати встановлену в ЄС оптову ставку — у 2025 році вона становитиме не більше €1,30 за 1 ГБ (без ПДВ). Таким чином, навіть у разі перевищення обсягу даних, тарифи залишатимуться контрольованими та захищеними від необґрунтованих націнок.

Зауважимо, що до кінця 2025 року продовжує діяти чинна угода між українськими та європейськими операторами, яка передбачає пільгові тарифи для громадян України. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році європейські компанії надавали такі послуги добровільно, однак з 2023 року домовленості перейшли на комерційні засади, що призвело до часткового скорочення доступних обсягів послуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС найкраща освіта та медицина: рейтинг 2025

Де в ЄС найкраще жити іноземцям: рейтинг країн 2025

Де в Європі найбезпечніше — рейтинг країн 2025