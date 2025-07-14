Як змінився ринок небанківських фінпослуг у червні — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні зменшилася з 820 (станом на 1 червня 2025 року) до 812 (станом на 1 липня 2025 року). Кількість банків залишилась незмінною — 60

Упродовж червня із реєстрів за ініціативою заявника виключено 3 кредитні спілки, примусово виключено 6 фінансових компаній та 1 ломбард. Водночас до реєстрів було включено 1 страхового та/або перестрахового брокера та 1 колектора.

Крім того, у червні Національний банк зупинив дію ліцензій 8 кредитним спілкам. Також було анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії 4 фінансовим компаніям, 1 ломбарду та 3 кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензію 2 фінансовим компаніям.

Станом на 1 липня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 432 фінансові компанії (було 438), 52 страховики non-life (кількість не змінилась), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 105 ломбардів (було 106), 93 кредитні спілки (було 96), один лізингодавець (кількість не змінилася), 44 страхових брокери (було 43) та 74 колекторських компанії (було 73).

Кількість банківських груп (15) на ринку не змінилася. Кількість небанківських фінансових груп у червні також залишилася незмінною (40).

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На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 12 міжнародних (було 14).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), 1 банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та 1 оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (було 50) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася).

Упродовж червня до Національного банку надійшло 239 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 153, страховиків — 37, кредитних спілок і колекторських компаній — 17, банків — 31, операторів платіжних послуг — один.

Також протягом червня 2025 року Комітетом НБУ прийнято одне рішення про видачу сертифіката НБУ на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи.

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Джерело: НБУ.