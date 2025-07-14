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У Києві відбудеться зустріч лідерів платіжної індустрії — POWER PAYMENT MEETUP

14.07.2025 20:00
Ольга Деркач

11 вересня 2025 року в Mercury Congress Center у Києві відбудеться POWER PAYMENT MEETUP — зустріч лідерів платіжної індустрії, присвячена європейським практикам, технологічним трендам і трансформації фінансової екосистеми

У Києві відбудеться зустріч лідерів платіжної індустрії — POWER PAYMENT MEETUP

Подія проходитиме у гібридному форматі — офлайн та онлайн.

Серед ключових тем:

  • Keynote-виступ футуролога про технології, що змінюватимуть фінансову сферу до 2030 року
  • Оновлення регулювання від НБУ
  • Open Banking: перспективи, API, безпека
  • Євроінтеграція: участь спікера з ЄС
  • Fireside Chat про лідерство в умовах невизначеності
  • AI, fraud, UX, клієнт 5.0 та гейміфікація у платіжному досвіді
  • Talk Show «Клієнтський досвід 360» — дискусія про те, якими будуть платежі майбутнього

Очікується понад 150 учасників — топ-менеджерів банків, платіжних систем, фінтехів і технологічних компаній.

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Дата: 11 вересня 2025

Час: 12:00 – 18:00 (після — Networking Cocktail)

Місце: Mercury Congress Center, Київ + online

Реєстрація: payment.promoney.events

Контакт для уточнень: info@promoney.events

Організатор події — компанія ProMoney.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
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