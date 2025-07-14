У Києві відбудеться зустріч лідерів платіжної індустрії — POWER PAYMENT MEETUP

11 вересня 2025 року в Mercury Congress Center у Києві відбудеться POWER PAYMENT MEETUP — зустріч лідерів платіжної індустрії, присвячена європейським практикам, технологічним трендам і трансформації фінансової екосистеми
Подія проходитиме у гібридному форматі — офлайн та онлайн.
Серед ключових тем:
- Keynote-виступ футуролога про технології, що змінюватимуть фінансову сферу до 2030 року
- Оновлення регулювання від НБУ
- Open Banking: перспективи, API, безпека
- Євроінтеграція: участь спікера з ЄС
- Fireside Chat про лідерство в умовах невизначеності
- AI, fraud, UX, клієнт 5.0 та гейміфікація у платіжному досвіді
- Talk Show «Клієнтський досвід 360» — дискусія про те, якими будуть платежі майбутнього
Очікується понад 150 учасників — топ-менеджерів банків, платіжних систем, фінтехів і технологічних компаній.
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Дата: 11 вересня 2025
Час: 12:00 – 18:00 (після — Networking Cocktail)
Місце: Mercury Congress Center, Київ + online
Реєстрація: payment.promoney.events
Контакт для уточнень: info@promoney.events
Організатор події — компанія ProMoney.
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