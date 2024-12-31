Що чекає на криптовалютний ринок у 2025: тренди та прогнози

У 2025 році крипторинок готується до значних змін. У міру зростання впливу Біткоїна у світі та становлення децентралізованих фінансів (DeFi) все більше експертів висловлюють максимально оптимістичні думки щодо розвитку галузі

Загальна капіталізація крипторинку демонструє сильний бичачий імпульс, рухаючись у рамках моделі висхідного клину. Історично, ралі бичачого циклу націлені на верхню межу цієї структури. З урахуванням поточного відскоку від нижньої лінії тренду, верхня межа оцінюється у $3,4 трлн, що означає потенційне зростання на 270%.

Токенізація задаватиме нові тренди у сфері міжнародних транзакцій

Аніш Джайн, засновник WadzChain, блокчейн-платформи, орієнтованої на глобальні фінансові транзакції, прогнозує, що токенізація змінить ринки у 2025 році.

«Ми в захваті від величезних можливостей, які відкриває зростаючий попит на рішення на основі токенізації у різних секторах, — каже Джайн. — Ми бачимо, що бізнес-умови стануть сприятливими у 2025 році, особливо завдяки диверсифікації у рамках ландшафту токенізації».

Ніклас Кункель, засновник і генеральний директор Chronicle, рішення для блокчейн-оракула, підкреслює зростаючий інституційний інтерес до токенізованих реальних активів (RWA) і прогнозує, що ця тенденція продовжить прискорюватися у 2025 році.

«Попит на токенізовані RWA є яскравим прикладом: у першому кварталі 2024 року ринкова капіталізація досягла $2,7 млрд, а у наступному десятилітті, за прогнозами, сягне $30 трлн. Токенізовані активи розширили можливості застави в екосистемі DeFi та створили нові можливості для кредитування, запозичень та інших фінансових послуг, які раніше були обмежені традиційними ринками. Ці зростаючі притоки також привернули увагу інституційних інвесторів, що є раннім сигналом того, що з’єднання традиційних і децентралізованих фінансів неминуче».

Обсяг обігу стейблкоїнів стрімко зростатиме, DeFi-інновації відродяться

Норріс Ванг, співзасновник Balance.fun спрогнозував, що загальний обсяг обігу стейблкоїнів перевищить $250 млрд до кінця 2025 року, завдяки зростанню популярності та прагматизму регуляторів у всьому світі.

«Нацбанки нарешті визнають стейблкоїни гібридними інструментами — частково грошовими, частково ринковими. Цей зсув дозволить проводити більш витончену політику, наприклад, дозволяти розподіл прибутковості, коли резерви вирівнюються з ризиком, притаманним цифровим грошам, — каже Ванг. — У той час, як оншорні стейблкоїни залишатимуться жорстко регульованими, з’явиться практичний підхід до офшорних інструментів, зосереджений на захисті споживачів, а не на витісненні активності в тінь».

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Очікується відродження DeFi-інновацій, оскільки розробники та інвестори відновлять довіру, поглиблення інтеграції між DeFi-платформами та фінтех-платформами, а також гравітаційне тяжіння талантів назад до США. Нью-Йорк, який вже є світовою крипто-столицею, ще більше закріпить свій статус.

Легалізація крипти в Україні

В Україні очікується значна ймовірність легалізації криптовалюти вже у першому кварталі 2025 року.

«Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом з Нацбанком і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту», — сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, податкові пільги для криптовалюти не передбачені. Її оподаткування планується здійснювати за принципом, схожим на оподаткування цінних паперів, тобто прибуток обкладатимуть податком під час конвертації активів у валюту.

«У консультаціях з європейськими експертами й МВФ ми дуже обережно ставимося до використання криптовалют при податкових пільгах, як можливість ухилення від оподаткування на традиційних ринках», — пояснив Гетманцев.

Прискорення інтеграції цифрових активів у традиційний платіжний ландшафт

Амар Кучинад, глобальний CEO Copper.co, зазначив, що у 2025 році учасники традиційних фінансових ринків все активніше експериментуватимуть із цифровими активами.

«Однією з ключових сфер подальшого впровадження стане дроблення кошиків активів, особливо тих, що забезпечені державними облігаціями, як це вже спостерігається у продуктах на кшталт BUIDL від BlackRock та BENJI — токенізованих фондів грошового ринку від Franklin», — пояснює Кучинад.

Переваги підвищеної ліквідності ринку та зменшення витрат на капітал можуть стимулювати деяких учасників ринку прискорити процес впровадження нових технологій. За його словами, ми, ймовірно, станемо свідками хвилі адаптації гнучких постачальників інфраструктури традиційних фінансових ринків до рішень на основі блокчейну.

«Деякі з них можуть навіть впровадити спрощені версії структур управління заставами та ризиками, поступово реалізуючи довгоочікувані обіцянки блокчейну: швидше врегулювання, зменшення ризиків, ефективніше управління капіталом та зниження операційних витрат», — пояснив глобальний CEO Copper.co.

Просування Regenerative Finance (ReFi) та «зелених» криптопроєктів прискориться

Екологічна стійкість — критично важлива проблема в криптоіндустрії, і регенеративне (також відновлювальне) фінансування (ReFi) має на меті вирішити цю проблему шляхом підтримки проєктів з відновлення екології через блокчейн.

ReFi виходить за рамки сталого розвитку, активно відновлюючи шкоду, завдану навколишньому середовищу, використовуючи фінансові стимули для досягнення цих цілей. Проєкти з використанням вуглецево-негативних механізмів та впровадження відновлюваних джерел енергії — лідери у цьому напрямку.

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Наслідки цих інновацій величезні. ReFi не тільки може змінити суспільне сприйняття технології блокчейн, але й прокладає шлях до інтеграції криптовалют з глобальними екологічними цілями. Завдяки державному та приватному партнерству, орієнтованому на «зелені» технології, проєкти ReFi можуть стати наріжним каменем майбутнього криптовалют.

Розвиток технологій (що базуються на блокчейні) для вирішення суперечок

Зі зростанням мереж блокчейн стала очевидною потреба в ефективних механізмах вирішення спорів. У 2025 році системи управління ланцюжком й арбітраж на основі смарт-контрактів набувають все більшої популярності як життєздатні рішення для вирішення спорів, що виникають у децентралізованих екосистемах. Ці системи пропонують автоматизовані та прозорі способи вирішення конфліктів, не покладаючись на традиційні правові рамки.

Переваги очевидні: скорочення часу вирішення, зниження витрат і підвищення довіри між учасниками мережі. Ця тенденція має особливе значення для підприємств, які впроваджують технологію блокчейн, оскільки надійні структури управління будуть мати важливе значення для безпечного та впевненого масштабування їхніх операцій.

Прискорення розробки та впровадження цифрових валют центральних банків (CBDC), фінансова інклюзія

Цифрові валюти центробанків стали центром уваги у фінансовому світі, і 2025 має стати роком їхнього прориву. Країни як розвинених ринків, так і тих, що розвиваються, активно впроваджують проєкти CBDC для модернізації платіжних систем та сприяння фінансовій інклюзії. Згідно зі звітом PYMNTS.com за 2024 рік, 134 країни наразі вивчають ініціативи з цифрової валюти. Для населення з недостатнім рівнем банківського обслуговування CBDC є безпечною та недорогою альтернативою традиційним банківським послугам.

«CBDC, розроблені як віртуальні токени, обіцяють забезпечити сучасну та ефективну цифрову інфраструктуру для найбільш ліквідного та надійного фінансового активу в світі: грошей центрального банку, також відомих як готівка, — говорить Кармель Кадет, засновник і генеральний директор EMTECH. — Цифрова валюта не тільки дозволяє будь-кому, хто має надійну платіжну систему, отримати доступ до фінансових ринків, але й забезпечує необхідну ліквідність для нових цифрових рейок, мінімізуючи при цьому відмивання грошей і захищаючи споживачів».

Зменшуючи залежність від фізичної готівки та підвищуючи ефективність транзакцій, CBDC мають потенціал для реформування економічної політики та підвищення фінансової грамотності. Однак їхня інтеграція в існуючі фінансові системи, ймовірно, викличе критичні дебати про конфіденційність і централізацію — особливо у країнах, де уряди зберігають суворий контроль над грошовими системами.

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Розвиток рішень для децентралізованої ідентифікації (DID)

Поява систем децентралізованої ідентифікації (DID) змінює те, як люди керують своїми цифровими даними та захищають їх. Побудовані на технології блокчейн, системи DID дозволяють користувачам зберігати контроль над даними, забезпечуючи при цьому безпечну автентифікацію для онлайн-сервісів. На відміну від традиційних рішень для ідентифікації, ці системи усувають потребу в централізованих органах влади, знижуючи ризики витоку інформації та її крадіжки.

Рішення DID готові трансформувати такі галузі, як охорона здоров’я та електронна комерція, пропонуючи більш безпечний та орієнтований на користувача досвід. Оскільки занепокоєння щодо конфіденційності та неправомірного використання даних зростає, системи DID є важливим кроком на шляху до розширення прав і можливостей людей у цифрову епоху.

Зростання інституційного впливу Біткоїна

У 2025 році зростаюча роль уряду США у майбутньому BTC може суттєво змінити ландшафт цифрових активів, вважає Кадан Стадельманн, технічний директор і керівник проєкту Komodo Platform, відомого своїми інструментами для взаємодії з блокчейном. Він прогнозує, що американський уряд визнає Bitcoin стратегічним резервним активом.

«У 2025 році уряд США почне купувати Біткоїн як частину свого стратегічного резерву при новій адміністрації Трампа, — прогнозує Стадельманн. — Це стане важливим визнанням монети як хеджування від інфляції, геополітичних ризиків і девальвації валюти».

За словами Шивама Тхакрала, генерального директора BuyUcoin, другої за тривалістю існування біржі цифрових активів в Індії, 2025 рік стане вирішальним для BTC, особливо в міру зростання його інституційного прийняття.

«Президент Дональд Трамп ще більше підвищив інтерес до Біткоїна, а інші країни прагнуть наслідувати його приклад. Щоб сприяти інституційному впровадженню, ми включили нульову комісію за перекази для індійських користувачів та однопроцентний бонус на переказані активи. Ми сподіваємося на майбутнє Web3 і технології блокчейн, оскільки у 2025 році вони принесуть деякі дуже трансформаційні зміни з регуляторною чіткістю».

Що буде з Біткоїном у 2025 році?

Прогнози від аналітиків різні: одні прогнозують стабільне зростання або ж навіть різкий злет, інші стангацію або падіння. Такі відмінності у прогнозах аргументуються значним числом факторів, які впливають на ринок криптовалют, зокрема і на BTC.

Оптимістичний прогноз передбачає досягнення Bitcoin верхньої межі цінового каналу, що відповідає потенційному зростанню вартості на 154%. Це узгоджується з історичними тенденціями після халвінгу, і за такого сценарію Bitcoin може досягти ціни у $250 тис., ще більше зміцнюючи свої позиції як лідера на криптовалютному ринку.

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Допоміжні матеріали: forbes.com, investinghaven.com, dlnews.com, thefintechtimes.com, coingecko.com.