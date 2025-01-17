Європейський банк планує інвестувати в Україну 1,5 млрд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що інвестиції в Україну цього року можуть становити €1,5 млрд ($1,54 млрд), оскільки триваюча агресія росії завдає нищівної шкоди країні

«Планувати щось в Україні складно, але можливо більше, якщо ми знайдемо правильні угоди, — зазначив Арвід Тюркнер, керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови, пише Bloomberg. — Інфраструктура та енергетична безпека є двома ключовими пріоритетами, далі йде приватний сектор і стійкість у продовольчій безпеці».

Лондонський банк торік інвестував рекордну суму — майже €2,4 млрд в Україну після збільшення свого статутного капіталу на 4 мільярди євро. ЄБРР спрямовував свої фінансові ресурси на розвиток децентралізованих генеруючих потужностей невеликого масштабу, щоб забезпечити безперервне енергопостачання для людей і бізнесу.

У 2024 році ЄБРР також надавав кредити державним компаніям України, зокрема залізниці, але понад 50% його інвестицій торік було спрямовано в приватний бізнес, зазначив Тюркнер. Така частка залишиться приблизно на тому ж рівні у 2025 році, оскільки банк бачить потужний потенціал у сільському господарстві, що є центральною галуззю для української економіки.

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За словами директора Європейського банку, Україна повинна досягти прогресу в боротьбі з корупцією та судовій реформі, щоб покращити інвестиційний клімат, оскільки є надія, що відновлення може розпочатися вже цього року після припинення вогню або укладення мирної угоди, зазначив Тюркнер.

«Реформи важливі, і ми хочемо допомогти настільки, наскільки це можливо», — сказав він, додавши, що український уряд досяг дуже багато попри війну.

Арвід також закликав український уряд прискорити реформу корпоративного управління, оскільки державні компанії відіграватимуть важливу роль у відновленні країни.

«Саме тому їхнє управління, їхня спроможність, їхня прозорість і боротьба з корупцією є ключовими для успішного відновлення», — наголосив він.

Нагадаємо, що популярний хедж-фонд Sandglass Capital Advisors назвав боргові папери України однією з найперспективніших інвестицій року.

Генна Лозовський, ІТ-директор і співзасновник Sandglass Capital Advisors, каже, що на цьому ринку все ще можна заробити, особливо там, де структурні реформи та економічне зростання збігаються з достатнім фінансуванням, яке надходить від Федерального резерву, що знижує відсоткові ставки.

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