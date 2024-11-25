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Компанія з активами в Україні стала зіркою японського фондового ринку

25.11.2024 19:00
Ольга Деркач
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Глобальне захоплення штучним інтелектом перетворило маловідому японську компанію на зірку фондового ринку

Компанія з активами в Україні стала зіркою японського фондового ринку

Компанія з активами в Україні стала зіркою японського фондового ринку Фото: freepik.com

Fujikura Ltd., виробник кабелів для дата-центрів, є лідером індексу Nikkei 225, а її акції цьогоріч зросли на понад 400%. Компанія також має завод в Україні, що виготовляє електрообладнання для авто.

Fujikura — це приклад компанії, що виступає як постачальник «кирки та лопати» для розвитку інфраструктури штучного інтелекту (ШІ). Технологічні компанії та комунальні служби активно інвестують у будівництво дата-центрів, модернізацію енергомереж та розвиток зв’язку, щоб забезпечити потреби ШІ. На ці цілі знадобиться щонайменше $1 трлн. Стрімкий ріст галузі став несподіванкою навіть для Fujikura, яка бере участь у цьому масштабному процесі.

«Попит на центри обробки даних стрімко зріс приблизно з 2022 року, — сказав Казухіто Ідзіма, фінансовий директор Fujikura. — Тоді ми не дуже добре це розуміли, але цього року стало зрозуміло, що вся справа в штучному інтелекті».

Fujikura, одним із найбільших клієнтів якої є Apple Inc., виробляє оптоволоконні кабелі. За словами Ідзіми, продукція компанії має найменший діаметр у галузі, що дозволяє використовувати її у вузьких просторах без додаткового тунелювання.

Понад 70% доходів Fujikura надходить із закордонних ринків, причому близько 38% — із США. За прогнозами McKinsey & Company, потужність світових дата-центрів щороку зростатиме на 33% до 2030 року.

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«Сфера все ще перебуває на ранніх стадіях розвитку, — каже Казухіро Сасакі, керівник відділу досліджень Phillip Securities в Японії. — Обсяг даних збільшуватиметься в міру того, як масштаби системи ставатимуть більшими і додаватиметься більше даних, тож сама сфера повинна продовжувати зростати».

Компанія веде свою історію з 1885 року, коли її засновник Дзенпачі Фуджікура почав виготовляти дроти, ізольовані шовком і бавовною. Протягом століть компанія зростала разом з індустріалізацією країни, постачаючи кабелі для зростаючої автомобільної промисловості, комунальних служб та японських швидкісних поїздів.

Нинішній бум різко контрастує з 2020 роком, коли компанія зазнала перших збитків за більш ніж десятиліття. Пандемія COVID-19 та торговельна напруженість між США та Китаєм з’їли продажі Fujikura.

Попит на акції Fujikura підняв їх вартість: компанія торгується з коефіцієнтом ціна/прибуток 29, тоді як у конкурентів Sumitomo Electric Industries Ltd. і Furukawa Electric Co. цей показник становить 11,8 і 20 відповідно. Хоча аналітики оптимістично оцінюють Fujikura, дехто вважає, що конкуренти можуть запропонувати вищу прибутковість.

Після буму штучного інтелекту компанія заявила, що бачить наступну велику можливість у ядерному синтезі — перспективі безмежної чистої енергії. Цю ідею підтримують мільярдери, як-от Сем Альтман, Джефф Безос і Білл Гейтс. Однак технологія ще не довела ефективності для масштабного виробництва електроенергії. Якщо це станеться, потреба в кабелях і проводах може зникнути.

«Ми сподіваємося, що це стане основою галузі з 2030 року», — сказав Ідзіма.

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Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниШтучний інтелект
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