Акції Samsung сягнули найнижчого рівня з 2020 року: причина

Акції Samsung Electronics, провідного світового виробника мікросхем пам’яті, впали 13 листопада до найнижчого рівня за останні чотири роки на тлі занепокоєння з приводу впливу американських тарифів при майбутній адміністрації Дональда Трампа

Південнокорейський технологічний гігант Samsung цього року показав найгірші показники серед світових виробників мікросхем, таких як TSMC і Nvidia, оскільки він відстає від конкурентів у задоволенні бурхливого попиту на чіпи штучного інтелекту (ШІ).

Потенційні тарифи Трампа на китайський імпорт можуть завдати більшого удару по Samsung, яка більше залежить від китайських клієнтів, ніж її місцевий конкурент SK Hynix, вважає Лі Мін Хі, аналітик BNK Investment & Securities. Водночас Hynix збільшує продажі висококласних серверних ШІ-чипів американським клієнтам, таким як Nvidia.

Акції Samsung, найдорожчі у Південній Кореї, продовжили падіння четверту сесію поспіль, знизившись після падіння на 2,5% ще на 2,1%, — до 51 700 вон, що є найнижчим рівнем з 24 червня 2020 року. В той час як ширший ринок KOSPI впав на 1,5%. SK Hynix виріс на 2% після падіння протягом двох сесій поспіль.

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Акції Samsung з початку року впали на 34% і можуть продемонструвати найгірші річні показники за останні два десятиліття. Акції SK Hynix зросли на 32% цього року, а американського виробника чипів Nvidia — на 199%.

Трамп погрожував запровадити універсальний 10%-й тариф на імпорт і 60%-й на китайські товари. Це знизить попит на електронні продукти, які використовують чіпи, зазначає Грег Нох, аналітик Hyundai Motor Securities.

Минулого тижня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль також висловив занепокоєння, що погроза Трампа запровадити високі тарифи на китайський імпорт може спонукати китайських конкурентів знизити експортні ціни і підірвати позиції корейських виробників мікросхем за кордоном.

Нагадаємо, за останні два роки акції Nvidia стабільно зростали, приносячи інвесторам високі доходи. Хороші цьогорічні показники діяльності компанії вказують на те, що цей тренд продовжиться і у майбутньому.

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За матеріалами Reuters