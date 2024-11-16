close-btn
PaySpaceMagazine

Акції Samsung сягнули найнижчого рівня з 2020 року: причина

16.11.2024 11:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Акції Samsung Electronics, провідного світового виробника мікросхем пам’яті, впали 13 листопада до найнижчого рівня за останні чотири роки на тлі занепокоєння з приводу впливу американських тарифів при майбутній адміністрації Дональда Трампа

Акції Samsung сягнули найнижчого рівня з 2020 року: причина

Фото: pexels.com, freepik.com

Південнокорейський технологічний гігант Samsung цього року показав найгірші показники серед світових виробників мікросхем, таких як TSMC і Nvidia, оскільки він відстає від конкурентів у задоволенні бурхливого попиту на чіпи штучного інтелекту (ШІ).

Потенційні тарифи Трампа на китайський імпорт можуть завдати більшого удару по Samsung, яка більше залежить від китайських клієнтів, ніж її місцевий конкурент SK Hynix, вважає Лі Мін Хі, аналітик BNK Investment & Securities. Водночас Hynix збільшує продажі висококласних серверних ШІ-чипів американським клієнтам, таким як Nvidia.

Акції Samsung, найдорожчі у Південній Кореї, продовжили падіння четверту сесію поспіль, знизившись після падіння на 2,5% ще на 2,1%, — до 51 700 вон, що є найнижчим рівнем з 24 червня 2020 року. В той час як ширший ринок KOSPI впав на 1,5%. SK Hynix виріс на 2% після падіння протягом двох сесій поспіль.

Цікаве по теміДроблення акцій: Як це працює і чому це важливо для інвесторів

Акції Samsung з початку року впали на 34% і можуть продемонструвати найгірші річні показники за останні два десятиліття. Акції SK Hynix зросли на 32% цього року, а американського виробника чипів Nvidia — на 199%.

Трамп погрожував запровадити універсальний 10%-й тариф на імпорт і 60%-й на китайські товари. Це знизить попит на електронні продукти, які використовують чіпи, зазначає Грег Нох, аналітик Hyundai Motor Securities.

Минулого тижня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль також висловив занепокоєння, що погроза Трампа запровадити високі тарифи на китайський імпорт може спонукати китайських конкурентів знизити експортні ціни і підірвати позиції корейських виробників мікросхем за кордоном.

Нагадаємо, за останні два роки акції Nvidia стабільно зростали, приносячи інвесторам високі доходи. Хороші цьогорічні показники діяльності компанії вказують на те, що цей тренд продовжиться і у майбутньому.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як не стати бегхолдером під час інвестування: 9 типових помилок трейдера

Мільярди інвестицій в Україну: у що вкладають іноземці під час повномасштабної війни

Куди інвестує і з чого має прибуток Berkshire Ворена Баффета

За матеріалами Reuters

Рубрики: ГрошіКомпаніїСвітНовиниSamsung
google news
Новини по темі
ESA й Samsung розробили галактичний годинник 06.04.2024

ESA й Samsung розробили галактичний годинник
Samsung Pay відключить російські картки «Мир»: названо дату 27.03.2024

Samsung Pay відключить російські картки «Мир»: названо дату
Перстень Galaxy Ring від Samsung може допомогти у схудненні: як саме 21.03.2024

Перстень Galaxy Ring від Samsung може допомогти у схудненні: як саме
Samsung анонсувала випуск твердотільних батарей: чим особливі 08.03.2024

Samsung анонсувала випуск твердотільних батарей: чим особливі
Samsung випустила нові надшвидкі microSD 03.03.2024

Samsung випустила нові надшвидкі microSD
Samsung представила прототип гнучкого смартфона-браслета 28.02.2024

Samsung представила прототип гнучкого смартфона-браслета
Вибір редакції
Всі
Моделі «подвійна вершина» і «подвійне дно»: як розпізнати виснаження тренду
ТОП статей 15.11.2024

Моделі «подвійна вершина» і «подвійне дно»: як розпізнати виснаження тренду

 Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank
ТОП статей 15.11.2024

Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank
Останні новини
Сьогодні  14:00

Tether випустив набір для розробки криптогаманців з підтримкою ШІ

 Сьогодні  13:00

Google Chrome для iOS оновлено: що змінилося

 Сьогодні  12:00

Сатоші Накомото став 19-ю найбагатшою людиною у світі: про які статки мова

 Сьогодні  11:00

Акції Samsung сягнули найнижчого рівня з 2020 року: причина

 Сьогодні  10:00

Starlink може з'явитись на орбіті Марса

 15.11.2024  20:20

Компанія 01.ai випустила нову інноваційну ШІ-модель Yi-Lightning

 15.11.2024  19:30

Українська фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок ще однієї країни

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber