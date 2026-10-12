25 годин роботи без розетки: Samsung презентував новий ноутбук

Samsung представила доступнішу версію ноутбука Galaxy Book6, яка, за даними виробника, здатна працювати до 25 годин без підзарядки. Пристрій отримав 14-дюймовий екран, процесори Intel і функції штучного інтелекту

Про це повідомила пресслужба Samsung Electronics в офіційному анонсі від 1 вересня 2026 року.

Головна особливість новинки — акумулятор ємністю 61,2 Вт·год. Компанія заявляє до 25 годин автономності, зокрема під час відтворення відео. Швидке заряджання потужністю 45 Вт дозволяє відновити приблизно 33% заряду за пів години.

Ноутбук оснащений 14-дюймовим LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 1920×1200 пікселів та співвідношенням сторін 16:10. Антивідблискове покриття має полегшувати роботу за яскравого освітлення. Товщина корпусу становить 15,7 мм, вага — 1,35 кг.

Залежно від конфігурації Galaxy Book6 працює на Intel Core 3 або Core 5. Виробник пропонує 8 чи 16 ГБ оперативної пам’яті, а також SSD на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Передбачені два роз’єми USB-C, USB-A, HDMI і аудіороз’єм.

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Серед програмних можливостей — Galaxy AI. Зокрема, AI Select допомагає працювати з інформацією на екрані, а Note Assist — підсумовувати нотатки. Завдяки Quick Share і Second Screen ноутбук може взаємодіяти з іншими пристроями екосистеми Galaxy.

Стартова ціна новинки становить $799. Samsung повідомляє про продажі на окремих ринках, але доступність, ціни та конфігурації різняться залежно від країни.

Редакція PSM звертає увагу, що 25 годин — це заявлений виробником максимум, а не гарантований час роботи в будь-яких умовах. Для українських покупців важливо враховувати реальну автономність за типового навантаження, локальну наявність моделі та умови гарантії.

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