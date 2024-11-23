Samsung та Google випустять ШІ-окуляри: які функції матимуть

Окуляри Samsung XR отримали специфікації Ray-Ban Meta з більшою кількістю функцій, але, схоже, без дисплея

Майбутні окуляри Samsung XR, які компанія розробляє у співпраці з Google, з’являться не раніше другої половини 2025 року. Вони матимуть деякі спільні характеристики з популярними окулярами Ray-Ban Meta.

Дослідження, проведене компанією Wellsen XR з Китаю, розкриває кілька нових деталей щодо майбутніх окулярів XR від Samsung. Звіт показує, що Samsung планує початковий виробничий цикл цих розумних окулярів, який включатиме 500 000 одиниць. Попередньо, вони будуть випущені в 3 кварталі 2025 року.

Окуляри, очевидно, працюватимуть на чіпсеті AR1 від Qualcomm, тому самому чіпі, який використовується в смартокулярах Ray-Ban Meta. Покоління, що використовується, не згадується, але Qualcomm вже випустила AR2 у 2022 році.

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Це не єдині спільні характеристики двох пристроїв. Оскільки у звіті також стверджується, що окуляри Samsung матимуть 12-мегапіксельну камеру та акумулятор на 155 мАг, такий самий (плюс-мінус 1 мАг), як і в окулярах Ray-Ban. Водночас Samsung XR будуть важити 50 г, що трохи більше, ніж Ray-Ban Meta.

Одним з головних питань навколо окулярів Samsung XR було те, чи будуть вони мати дисплей. Оскільки в цьому звіті розкриваються апаратні характеристики, відсутність згадки про дисплей наштовхує на думку, що цей продукт його не матиме.

Однак вже є певне уявлення, на що будуть здатні ці окуляри. Gemini буде виконувати завдання штучного інтелекту, а також підтримувати «оплату», розпізнавання QR-кодів, розпізнавання жестів і «функції розпізнавання людини». Поки не до кінця зрозуміло, що деякі з цих функцій будуть робити, але це свідчить про те, що продукт буде трохи більш потужним, ніж пропозиція Meta.

Нагадаємо, NASA об’єдналося з Microsoft для створення чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ), покликаного полегшити доступ до наукових даних про Землю та їхнє розуміння.

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