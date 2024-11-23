close-btn
PaySpaceMagazine

Samsung та Google випустять ШІ-окуляри: які функції матимуть

23.11.2024 11:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Окуляри Samsung XR отримали специфікації Ray-Ban Meta з більшою кількістю функцій, але, схоже, без дисплея

Samsung та Google випустять ШІ-окуляри: які функції матимуть

Фото: freepik.com

Майбутні окуляри Samsung XR, які компанія розробляє у співпраці з Google, з’являться не раніше другої половини 2025 року. Вони матимуть деякі спільні характеристики з популярними окулярами Ray-Ban Meta.

Дослідження, проведене компанією Wellsen XR з Китаю, розкриває кілька нових деталей щодо майбутніх окулярів XR від Samsung. Звіт показує, що Samsung планує початковий виробничий цикл цих розумних окулярів, який включатиме 500 000 одиниць. Попередньо, вони будуть випущені в 3 кварталі 2025 року.

Окуляри, очевидно, працюватимуть на чіпсеті AR1 від Qualcomm, тому самому чіпі, який використовується в смартокулярах Ray-Ban Meta. Покоління, що використовується, не згадується, але Qualcomm вже випустила AR2 у 2022 році.

Читайте також: Apple планує випустити власний смарттелевізор

Це не єдині спільні характеристики двох пристроїв. Оскільки у звіті також стверджується, що окуляри Samsung матимуть 12-мегапіксельну камеру та акумулятор на 155 мАг, такий самий (плюс-мінус 1 мАг), як і в окулярах Ray-Ban. Водночас Samsung XR будуть важити 50 г, що трохи більше, ніж Ray-Ban Meta.

Одним з головних питань навколо окулярів Samsung XR було те, чи будуть вони мати дисплей. Оскільки в цьому звіті розкриваються апаратні характеристики, відсутність згадки про дисплей наштовхує на думку, що цей продукт його не матиме.

Однак вже є певне уявлення, на що будуть здатні ці окуляри. Gemini буде виконувати завдання штучного інтелекту, а також підтримувати «оплату», розпізнавання QR-кодів, розпізнавання жестів і «функції розпізнавання людини». Поки не до кінця зрозуміло, що деякі з цих функцій будуть робити, але це свідчить про те, що продукт буде трохи більш потужним, ніж пропозиція Meta.

Нагадаємо, NASA об’єдналося з Microsoft для створення чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ), покликаного полегшити доступ до наукових даних про Землю та їхнє розуміння.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google випадково оприлюднив свій новий ШІ Jarvis

NASA зафіксувало, як виглядає сонячне затемнення з Марса

Meta створює власну пошукову систему з ШІ

За матеріалами 9to5google

Рубрики: GoogleКомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелектSamsung
google news
Новини по темі
OpenAI хоче створити власний браузер з ChatGPT 22.11.2024

OpenAI хоче створити власний браузер з ChatGPT
ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay 21.11.2024

ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay
Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько 21.11.2024

Цифровізація в дії — на які технології робить ставку одна з найбільших мереж АЗК в Україні — інтерв’ю з IT-директором OKKO Сергієм Лесько
Підсумки студентського хакатону Hack4Innovation, який підтримав UGB (Укргазбанк) 21.11.2024

Підсумки студентського хакатону Hack4Innovation, який підтримав UGB (Укргазбанк)
3 українські команди увійшли до 40 найкращих на хакатоні NASA 21.11.2024

3 українські команди увійшли до 40 найкращих на хакатоні NASA
Чанпен Чжао попередив користувачів про вразливості MacBook 21.11.2024

Чанпен Чжао попередив користувачів про вразливості MacBook
Вибір редакції
Всі
«Різке зростання котирувань українських єврооблігацій свідчить про позитивні очікування інвесторів щодо майбутнього України»: бліцінтерв'ю з керівником інвестиційного відділу Ощадбанку Сергієм Швецем
ТОП статей 22.11.2024

«Різке зростання котирувань українських єврооблігацій свідчить про позитивні очікування інвесторів щодо майбутнього України»: бліцінтерв'ю з керівником інвестиційного відділу Ощадбанку Сергієм Швецем

 10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року
ТОП статей 21.11.2024

10 найкращих книг про інвестиції в криптовалюту 2024 року
Останні новини
Сьогодні  14:00

Названо найкращі ігри, застосунки та книги Google Play 2024 року

 Сьогодні  13:00

Історія криптотрейдера, який перетворив $378 тис. на $35,2 млн

 Сьогодні  11:00

Samsung та Google випустять ШІ-окуляри: які функції матимуть

 Сьогодні  10:00

2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $5 млрд до кінця року

 22.11.2024  21:00

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

 22.11.2024  20:20

АМКУ оштрафував відомого оператора АЗС на 12 млн грн

 22.11.2024  19:40

Підприємці із семи областей можуть отримати грант на підтримку бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber