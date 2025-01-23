Уряд хоче змінити правила ведення кредитних історій

Комітет рекомендував прийняти законопроєкт N12260 про кредитну історію за основу

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, мета ініціативи:

посилення захисту прав позичальників;

покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості;

заохочення відповідального кредитування;

забезпечення цільового використання кредитної історії виключно для оцінювання кредитоспроможності, управління кредитним ризиком і здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів.

«Законопроєктом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних зі збором, обробкою, зберіганням, захистом та використанням цієї інформації, правові основи державного нагляду за такою діяльністю», — написав нардеп.

Цікаве по темі: НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%

Також він зазначив, що комітет рекомендував Парламенту прийняти законопроєкт N12306 про факторинг за основу.

«Законопроєкт передбачає удосконалення регулювання факторингу в Україні та окремих положень чинних законів України, що стосуються надання факторингових послуг», — зазначив Гетманцев.

Положення проєкту Закону спрямовані на:

імплементацію в законодавство України положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного прав про факторинг, що наблизить український факторинг до кращих міжнародних відповідників;

запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприятиме прозорості ринку факторингу;

визначення предмету та змісту договору факторингу;

визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги;

розмежування регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.

Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії. Така ліцензія передбачає право надавати кошти у кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ хоче оновити процес управління проблемними активами в банках

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — аналітика

Чи готова Україна до фінансової інклюзії: ініціативи НБУ та політичні перепони