Трудову втрачено: уряд спростив підтвердження стажу

Кабмін розширив можливості підтвердження стажу для призначення пенсії, якщо трудова книжка втрачена, містить помилки або неповні записи

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Пенсійний фонд має ширше використовувати державні електронні реєстри. Якщо потрібних відомостей немає, підтвердити роботу допоможуть інші документи:

виписки з наказів, особові рахунки та зарплатні відомості;

банківські документи про нарахування й виплату зарплати;

судові рішення про період трудових відносин і характер роботи;

податкові дані про зарплату або сплату єдиного податку.

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«Якщо документи про роботу не збереглися й отримати їх неможливо, стаж може бути підтверджений показами щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником», — зазначили в міністерстві.

У разі ліквідації підприємства або відсутності архівних даних ПФУ допомагатиме шукати свідків через Реєстр застрахованих осіб.

Також суд більше не буде обов’язковим шляхом, якщо ім’я, прізвище, по батькові чи дата народження в документі про стаж не збігаються з паспортом або свідоцтвом про народження. Належність документа встановлюватиме ПФУ за окремим порядком.

Оновлення охоплює й неточні записи про роботу на підприємствах у зоні бойових дій або на окупованих територіях. Якщо агресія рф спричинила пошкодження чи знищення майна або документів підприємства, стаж зараховуватимуть за процедурою ПФУ, погодженою з Мінсоцполітики.

Редакція PSM звертає увагу, що втрата трудової книжки не означає втрату відпрацьованих років. Варто завчасно перевірити облікований стаж і зберегти доступні підтвердження роботи. Водночас окремі процедури має визначити ПФУ, тому практичний порядок дій потрібно уточнювати у Фонді.

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