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Трудову втрачено: уряд спростив підтвердження стажу

12.10.2026 13:10
Микола Деркач

Кабмін розширив можливості підтвердження стажу для призначення пенсії, якщо трудова книжка втрачена, містить помилки або неповні записи

Трудову втрачено: уряд спростив підтвердження стажу

Фото: chatgpt.com

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Пенсійний фонд має ширше використовувати державні електронні реєстри. Якщо потрібних відомостей немає, підтвердити роботу допоможуть інші документи:

  • виписки з наказів, особові рахунки та зарплатні відомості;
  • банківські документи про нарахування й виплату зарплати;
  • судові рішення про період трудових відносин і характер роботи;
  • податкові дані про зарплату або сплату єдиного податку.

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«Якщо документи про роботу не збереглися й отримати їх неможливо, стаж може бути підтверджений показами щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником», — зазначили в міністерстві.

У разі ліквідації підприємства або відсутності архівних даних ПФУ допомагатиме шукати свідків через Реєстр застрахованих осіб.

Також суд більше не буде обов’язковим шляхом, якщо ім’я, прізвище, по батькові чи дата народження в документі про стаж не збігаються з паспортом або свідоцтвом про народження. Належність документа встановлюватиме ПФУ за окремим порядком.

Оновлення охоплює й неточні записи про роботу на підприємствах у зоні бойових дій або на окупованих територіях. Якщо агресія рф спричинила пошкодження чи знищення майна або документів підприємства, стаж зараховуватимуть за процедурою ПФУ, погодженою з Мінсоцполітики.

Редакція PSM звертає увагу, що втрата трудової книжки не означає втрату відпрацьованих років. Варто завчасно перевірити облікований стаж і зберегти доступні підтвердження роботи. Водночас окремі процедури має визначити ПФУ, тому практичний порядок дій потрібно уточнювати у Фонді.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоСвітНовини
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