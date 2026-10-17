3 криптовалюти дешевші $2, на які варто звернути увагу

На тлі корекції крипторинку три цифрові активи вартістю менш ніж $2 привернули увагу аналітиків завдяки перспективам розвитку власних блокчейнів. Йдеться про XRP, Sui (SUI) та Gram (GRAM), які суттєво подешевшали, але зберігають потенційні чинники для відновлення

Станом на 16 жовтня 2026 року сукупна капіталізація крипторинку без урахування Біткоїна та Ethereum становила приблизно $787,3 млрд. За два тижні показник знизився майже на 7%, хоча у третьому кварталі зріс на 27%.

XRP: ставка на інституційний попит

XRP торгувався приблизно по $1,34, втративши понад 43% вартості за останній рік. Його ринкова капіталізація становила $84,76 млрд, а добовий обсяг торгів скоротився майже на 33% — до $2,06 млрд.

Одним із можливих чинників відновлення є розвиток токенізації реальних активів у мережі XRP Ledger.

За даними RWA.xyz, за 30 днів обсяг відповідних операцій збільшився більш ніж на 1558% — до $7,03 млрд.

Розширення цього напряму може підтримати інтерес до блокчейну, однак не гарантує аналогічного зростання ціни XRP.

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Sui: розвиток DeFi попри падіння

Другою криптовалютою стала SUI, яка забезпечує роботу однойменного блокчейну першого рівня.

Після падіння більш ніж на 60% її ціна становила приблизно $1,04, а капіталізація — $4,31 млрд.

Водночас активність в екосистемі продовжувала зростати. За останні чотири місяці мережа продемонструвала збільшення заблокованої вартості активів (TVL), капіталізації стейблкоїнів та кількості транзакцій.

За інформацією DeFiLlama, TVL мережі досяг $511,57 млн, а капіталізація стейблкоїнів — $500 млн.

Gram: чи можливе повернення до $2

Третім активом став Gram (GRAM), раніше відомий як Toncoin (TON).

На момент аналізу криптовалюта коштувала близько $1,38. За попередні 12 місяців вона втратила приблизно 37%.

Востаннє позначку $2 GRAM досягав у травні 2026 року, після перейменування активу.

Повернення до цього рівня вимагало б подорожчання приблизно на 45% від зазначеної ціни. Проте конкретного прогнозу щодо термінів такого відновлення немає.

На думку редакції PSM, XRP, SUI та GRAM можуть зацікавити інвесторів завдяки розвитку своїх екосистем, однак низька ціна однієї монети не означає, що криптовалюта недооцінена. Значно важливішими залишаються капіталізація, практичне використання блокчейну та ризики подальшого падіння.

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Джерело: Finbold.