Криптовалюта, яка може зробити інвестора мільйонером у 2027

Штучний інтелект ChatGPT обрав Solana (SOL) як криптовалюту з потенціалом значного зростання у 2027 році. Однак перетворення інвестицій на $1 млн залежатиме насамперед від початкової суми та динаміки ринку. Навіть перспективний цифровий актив не гарантує такого прибутку

Чому вибір припав на Solana

Перевагою SOL стала розвинена блокчейн-екосистема. Мережу використовують у децентралізованих фінансах (DeFi), для переказів у стейблкоїнах і токенізації реальних активів — зокрема фінансових інструментів. Подальший розвиток цих напрямів може підтримати попит на Solana.

Додатковими чинниками названо вдосконалення інфраструктури та зацікавленість великих фінансових установ. Утім, збільшення кількості операцій у блокчейні не обов’язково призведе до пропорційного подорожчання SOL. Від початку 2026 року криптовалюта втратила близько 14% вартості.

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Як отримати $1 млн на Solana

За умовної ціни SOL близько $106 інвестиція в $100 000 перетвориться на $1 млн, якщо криптовалюта подорожчає вдесятеро — до $1060. Для перетворення $50 000 на мільйон необхідне двадцятикратне зростання, тобто ціна приблизно $2120.

Такі сценарії потребують винятково сильного висхідного тренду. ChatGPT не розглядає подорожчання SOL у 20 разів до кінця 2027 року як базовий прогноз. До того ж портфель вартістю $1 млн — це не те саме, що $1 млн чистого прибутку: слід враховувати початкові вкладення, комісії та податки.

Які існують альтернативи та ризики

Серед інших перспективних активів модель згадала XRP, пов’язаний із міжнародними платежами, та Zcash (ZEC), орієнтований на конфіденційні операції. Водночас розвиток платіжних рішень не гарантує зростання XRP, а Zcash залишається чутливим до регуляторних обмежень.

Для Solana головними ризиками залишаються конкуренція з іншими блокчейнами, волатильність крипторинку та можливе послаблення попиту інвесторів.

На думку редакції PSM, Solana заслуговує на увагу завдяки практичному застосуванню своєї мережі, проте навіть сильна технологічна база не робить інвестицію безризиковою. Прогноз про мільйонний капітал варто оцінювати через необхідний масштаб зростання, а не як обіцянку швидкого збагачення.

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Джерело: Finbold.