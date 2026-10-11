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Дві криптовалюти, які можуть стати альтернативою XRP

11.10.2026 11:30
Микола Деркач

Zcash і Solana привертають увагу на тлі послаблення динаміки XRP. Інтерес до них пов’язують з оновленнями мереж і розширенням використання у платежах

Дві криптовалюти, які можуть стати альтернативою XRP

Фото: chatgpt.com

Про це пише Finbold у матеріалі від 9 жовтня.

Zcash: ставка на захист і зміни комісій

Zcash орієнтується на приватні платежі — як пояснюють на сайті проєкту, для цього використовується криптографія з нульовим розголошенням.

За даними Finbold, 9 жовтня обсяг торгів ZEC зріс на 50%, хоча за попередні 30 днів криптовалюта втратила близько 5%.

Серед можливих стимулів зростання — підготовка захисту від квантових атак. Розробники ініціативи Zakura орієнтуються на січень 2027 року для запровадження відповідних інструкцій у сегменті прозорих платежів Zcash.

Також видання описує запропоноване оновлення на 5 листопада: 60% комісій планують спрямовувати в резерв із можливістю розподілу від 2031 року. Це потенційно зменшить обсяг коштів, які одразу отримують майнери.

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Solana: розрахунок на масові платежі

На момент написання матеріалу SOL коштувала більш ніж на 50% менше за пік 2025 року в $262. Finbold називає її ризикованішим варіантом.

Потенційну підтримку може дати запланована інтеграція Samsung Wallet із Coinbase та Bastion. За повідомленням видання, наприкінці жовтня перекази USDC через Solana мають стати доступними для 82 млн сумісних пристроїв Galaxy у США. Реальне використання сервісу могло б збільшити активність мережі.

Редакція PSM звертає увагу, що для читачів в Україні ці очікування варто розглядати як привід стежити за проєктами, а не готову рекомендацію купувати. Анонси ще мають перетворитися на працюючі рішення, а падіння від історичного максимуму саме по собі не гарантує відновлення ціни.

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