Бутерін попередив про загрозу ШІ для криптогаманців

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін попередив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) може створити нові загрози для криптографічного захисту цифрових активів. Водночас він закликав власників криптовалют не поспішати з переведенням коштів на нові гаманці, оскільки необдумані дії можуть призвести до фінансових втрат

Чому штучний інтелект може загрожувати криптовалютам

Обговорення розпочалося після заяви дослідника Ethereum Джастіна Дрейка, який закликав індустрію готуватися до можливого послаблення сучасних криптографічних алгоритмів.

Зокрема, він припустив, що алгоритм цифрового підпису ECDSA, який використовується для захисту криптовалютних операцій, теоретично може стати вразливим значно раніше, ніж очікується, — протягом місяців, а не років.

Дрейк запропонував великим власникам криптовалют розглянути можливість переведення активів на нові адреси, де публічні ключі залишаються прихованими за криптографічними хешами.

Віталік Бутерін не підтримав настільки конкретний прогноз щодо термінів. Однак він погодився, що розвиток ШІ створює додаткові ризики для криптографії.

За його словами, штучний інтелект може знаходити математичні закономірності та способи розв’язання складних задач, які залишалися непоміченими дослідниками протягом десятиліть.

Це стосується не лише ECDSA, а й окремих криптографічних систем на основі математичних решіток, які використовуються, зокрема, у постквантових алгоритмах захисту.

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Чому Бутерін не радить поспішати з переведенням коштів

Попри потенційні ризики, співзасновник Ethereum наголосив, що наразі немає підстав для масового та термінового переведення криптовалют на нові гаманці.

На його думку, галузь повинна поступово зменшувати залежність від алгоритмів, які можуть виявитися вразливими до квантових обчислень або майбутніх математичних відкриттів за допомогою ШІ.

Одним із можливих рішень він називає криптографію на основі хеш-функцій. Саме таким технологіям, зокрема схемам цифрових підписів WOTS і SPHINCS, Бутерін пропонує надавати перевагу там, де вони можуть замінити складніші криптографічні конструкції.

Водночас він попереджає, що поспішна зміна гаманців і ключів може створити додаткові ризики. Бутерін навіть зазначив, що власні помилки під час перенесення активів коштували йому більше, ніж усі хакерські атаки разом узяті.

Чи справді криптографія опинилася під загрозою

Не всі експерти поділяють побоювання щодо можливого швидкого зламу сучасних алгоритмів.

Керівник криптографічного напряму Coinbase Єгуда Лінделл заявив, що наразі немає доказів наближення до зламу криптографії на еліптичних кривих.

Він також наголосив, що останні досягнення штучного інтелекту в математиці самі по собі не свідчать про вразливість ECDSA.

При цьому потенційні наслідки такого прориву виходили б далеко за межі криптовалют. Подібні технології використовуються у банківських системах, цифрових сертифікатах, захищених комунікаціях та іншій інтернет-інфраструктурі.

Отже, дискусія навколо ШІ та криптографії свідчить про необхідність завчасної підготовки до майбутніх технологічних ризиків. Водночас жодних підтверджень неминучого зламу криптогаманців найближчим часом немає. Тому головним завданням індустрії залишається поступове вдосконалення захисту без створення додаткових загроз для користувачів.

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Джерело: CryptoPotato.