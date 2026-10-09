Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Бутерін попередив про загрозу ШІ для криптогаманців

09.10.2026 14:20
Микола Деркач

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін попередив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) може створити нові загрози для криптографічного захисту цифрових активів. Водночас він закликав власників криптовалют не поспішати з переведенням коштів на нові гаманці, оскільки необдумані дії можуть призвести до фінансових втрат

Бутерін попередив про загрозу ШІ для криптогаманців

Фото: chatgpt.com

Чому штучний інтелект може загрожувати криптовалютам

Обговорення розпочалося після заяви дослідника Ethereum Джастіна Дрейка, який закликав індустрію готуватися до можливого послаблення сучасних криптографічних алгоритмів.

Зокрема, він припустив, що алгоритм цифрового підпису ECDSA, який використовується для захисту криптовалютних операцій, теоретично може стати вразливим значно раніше, ніж очікується, — протягом місяців, а не років.

Дрейк запропонував великим власникам криптовалют розглянути можливість переведення активів на нові адреси, де публічні ключі залишаються прихованими за криптографічними хешами.

Віталік Бутерін не підтримав настільки конкретний прогноз щодо термінів. Однак він погодився, що розвиток ШІ створює додаткові ризики для криптографії.

За його словами, штучний інтелект може знаходити математичні закономірності та способи розв’язання складних задач, які залишалися непоміченими дослідниками протягом десятиліть.

Це стосується не лише ECDSA, а й окремих криптографічних систем на основі математичних решіток, які використовуються, зокрема, у постквантових алгоритмах захисту.

Читайте також: Названо дату, коли квантові комп’ютери можуть зламати захист Біткоїна

Чому Бутерін не радить поспішати з переведенням коштів

Попри потенційні ризики, співзасновник Ethereum наголосив, що наразі немає підстав для масового та термінового переведення криптовалют на нові гаманці.

На його думку, галузь повинна поступово зменшувати залежність від алгоритмів, які можуть виявитися вразливими до квантових обчислень або майбутніх математичних відкриттів за допомогою ШІ.

Одним із можливих рішень він називає криптографію на основі хеш-функцій. Саме таким технологіям, зокрема схемам цифрових підписів WOTS і SPHINCS, Бутерін пропонує надавати перевагу там, де вони можуть замінити складніші криптографічні конструкції.

Водночас він попереджає, що поспішна зміна гаманців і ключів може створити додаткові ризики. Бутерін навіть зазначив, що власні помилки під час перенесення активів коштували йому більше, ніж усі хакерські атаки разом узяті.

Чи справді криптографія опинилася під загрозою

Не всі експерти поділяють побоювання щодо можливого швидкого зламу сучасних алгоритмів.

Керівник криптографічного напряму Coinbase Єгуда Лінделл заявив, що наразі немає доказів наближення до зламу криптографії на еліптичних кривих.

Він також наголосив, що останні досягнення штучного інтелекту в математиці самі по собі не свідчать про вразливість ECDSA.

При цьому потенційні наслідки такого прориву виходили б далеко за межі криптовалют. Подібні технології використовуються у банківських системах, цифрових сертифікатах, захищених комунікаціях та іншій інтернет-інфраструктурі.

Отже, дискусія навколо ШІ та криптографії свідчить про необхідність завчасної підготовки до майбутніх технологічних ризиків. Водночас жодних підтверджень неминучого зламу криптогаманців найближчим часом немає. Тому головним завданням індустрії залишається поступове вдосконалення захисту без створення додаткових загроз для користувачів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Квантові комп’ютери можуть першими атакувати біткоїни Сатоші — дослідник

Відтік Біткоїна з криптобірж сягнув семимісячного максимуму

Біткоїн приніс SpaceX майже $192 млн за 20 днів

Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниШтучний інтелект
google news
Новини по темі
ШІ став найслабшим місцем у кіберзахисті компаній — PwC 08.10.2026

ШІ став найслабшим місцем у кіберзахисті компаній — PwC
TikTok запускає ШІ-помічника для покупок та оплату в один клік 06.10.2026

TikTok запускає ШІ-помічника для покупок та оплату в один клік
OpenAI запускає візуальну рекламу в ChatGPT 06.10.2026

OpenAI запускає візуальну рекламу в ChatGPT
ChatGPT навчився віртуально приміряти одяг на фото користувача 05.10.2026

ChatGPT навчився віртуально приміряти одяг на фото користувача
Бум ШІ наближається до кінця: Волл-стріт попереджає про різке падіння ринку 04.10.2026

Бум ШІ наближається до кінця: Волл-стріт попереджає про різке падіння ринку
Вчені створили ШІ, який розпізнає дипфейки незвичним способом 04.10.2026

Вчені створили ШІ, який розпізнає дипфейки незвичним способом

Вибір редакції
Всі
Bizum в Іспанії: як працює альтернатива карткам і скільки платить бізнес
ТОП статей 09.10.2026

Bizum в Іспанії: як працює альтернатива карткам і скільки платить бізнес

 iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero
ТОП статей 02.10.2026

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

 Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу
ТОП статей 29.09.2026

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

Останні новини
Сьогодні  17:00

Учені змусили алмаз рухатися за допомогою невидимої сили

 Сьогодні  15:40

Mastercard змінює правила оплати в Європі

 Сьогодні  14:20

Бутерін попередив про загрозу ШІ для криптогаманців

 Сьогодні  13:00

Учені розкрили таємницю загадкового явища на Марсі

 Сьогодні  11:40

Біткоїн-ETF виповнилося 1000 днів: хто володіє найбільшими запасами BTC

 Сьогодні  11:10

Bizum в Іспанії: як працює альтернатива карткам і скільки платить бізнес

 Сьогодні  10:20

НБУ планує пом’якшити вимоги до платіжних установ

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image