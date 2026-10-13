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Яким буде курс XRP на кінець 2026 — прогноз

13.10.2026 16:30
Микола Деркач

Чотири популярні системи штучного інтелекту (ШІ) спрогнозували, скільки може коштувати XRP наприкінці 2026 року. Оцінки суттєво відрізняються: одні моделі очікують помірного зростання, тоді як інші допускають значно сильніше подорожчання криптовалюти

Яким буде курс XRP на кінець 2026 — прогноз

Фото: chatgpt.com

Як повідомляє Finbold, 12 жовтня аналітики видання звернулися до Claude, Google Gemini, ChatGPT та DeepSeek, попросивши оцінити перспективи XRP до 31 грудня 2026 року.

На момент дослідження XRP торгувався приблизно по $1,39, втративши 24,43% від початку року. Попри нещодавні спроби відновлення, криптовалюта продовжує відчувати тиск загального ринкового спаду.

Яку ціну XRP прогнозують різні ШІ

Найобережніший прогноз надала модель Claude від Anthropic. За її оцінкою, наприкінці грудня XRP коштуватиме приблизно $1,45, що на 4,32% перевищує поточну вартість.

Серед негативних чинників ШІ назвав жорстку політику Федеральної резервної системи США, затримку ухвалення законопроєкту CLARITY Act та занепокоєння навколо раніше виявленої й уже виправленої вразливості XRP Ledger.

Додатковим фактором Claude вважає слабкість Біткоїна, який не зміг закріпитися в діапазоні $86 000–90 000.

Дещо оптимістичніший прогноз представила Google Gemini. Модель припустила, що до кінця року XRP може подорожчати до $1,55, або на 11,51%.

Водночас Gemini звернула увагу на високу волатильність, значний відкритий інтерес до деривативів та неоднозначні сигнали індексу відносної сили (RSI). Підтримати криптовалюту, на думку моделі, може подальша інтеграція блокчейн-технологій у традиційні фінанси.

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ChatGPT і DeepSeek очікують сильнішого зростання

Значно оптимістичнішим виявився ChatGPT. Модель спрогнозувала, що XRP може досягти $1,80 до 31 грудня 2026 року.

Такий сценарій передбачає зростання приблизно на 29,5% від поточної ціни.

Серед позитивних чинників ChatGPT виділив інституційний попит, інтерес до біржових фондів (ETF) та розвиток інфраструктури XRP Ledger.

Водночас модель визнала, що загальна слабкість крипторинку залишається головною перешкодою для відновлення XRP. Особливо це стосується падіння Біткоїна нижче $83 000 12 жовтня.

Найоптимістичнішу оцінку представив DeepSeek. Китайська модель припустила можливість зростання XRP до $2,40, що означало б подорожчання приблизно на 72,66%.

ШІ звернув увагу на накопичення криптовалюти великими власниками, регуляторні зміни та тривалу консолідацію ціни в діапазоні $1,30–1,59.

На думку DeepSeek, закріплення нижче $1,20 може зруйнувати позитивний сценарій та відкрити шлях до падіння до $1 або нижче.

Чого чекати від XRP до кінця року

Середній прогноз чотирьох моделей становить $1,80. Це передбачає зростання приблизно на 29,5% від ціни $1,39, зафіксованої під час дослідження.

Однак навіть за такого сценарію XRP завершив би 2026 рік зі зниженням приблизно на 2,17% від його початкової вартості.

Отже, більшість моделей ШІ допускають відновлення XRP протягом останніх місяців року, але розходяться в оцінках його масштабів. Водночас такі прогнози не гарантують майбутньої динаміки криптовалюти. Подальший рух залежатиме від ринкових настроїв, інституційного попиту, регуляторних рішень та загальної ситуації на крипторинку.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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