Коли XRP може досягти $50 — прогноз аналітика

XRP у довгостроковій перспективі може перейти до масштабного зростання та потенційно досягти позначки близько $50. Такий сценарій описав криптовалютний аналітик Герт ван Лаген, який звернув увагу на формування великого симетричного трикутника на місячному графіку криптовалюти

Зараз XRP торгується приблизно біля $1,5, а діапазон $1,5–2 аналітик називає важливою технічною зоною. Додаткову підтримку ціні забезпечує довгострокова висхідна трендова лінія, яка проходить нижче поточних значень.

За прогнозом ван Лагена, потенційною ціллю у разі повноцінного прориву може стати рівень близько $50. Від позначки $1,5 це означало б зростання більш ніж на 3200%, або приблизно у 33 рази. За такого сценарію ринкова капіталізація XRP могла б наблизитися до $3 трлн.

На довгостроковому графіку особливе значення має зона опору поблизу $2,1. XRP уже неодноразово взаємодіяв із цим рівнем. На думку аналітика, прорив вище нього може відкрити шлях до значно сильнішого висхідного руху. Його модель передбачає потенційне прискорення спочатку в напрямку $45, а згодом — $50.

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Основою прогнозу став симетричний трикутник — технічна фігура, яка формується, коли висхідна та низхідна трендові лінії поступово зближуються. Така структура зазвичай вказує на стискання цінового діапазону перед сильнішим рухом. Водночас сама поява фігури не гарантує, що прорив відбудеться саме вгору.

Ван Лаген також пов’язує можливе зростання XRP з історичною динамікою криптовалюти щодо Біткоїна. За його словами, у 2017 році співвідношення XRP до Біткоїна приблизно за два місяці зросло у 50 разів.

Аналітик припускає, що повторення схожої динаміки одночасно зі зростанням Біткоїна приблизно до $450 000 могло б відповідати ціні XRP на рівні близько $50.

Водночас обидві цінові цілі залишаються вкрай спекулятивними. Для їх реалізації знадобилося б суттєве розширення всього криптовалютного ринку та значне збільшення частки XRP. Крім того, у короткостроковій перспективі криптовалюта все ще перебуває під тиском.

Таким чином, сценарій з XRP по $50 наразі варто розглядати передусім як довгострокову технічну модель, а не гарантовану цінову ціль. Ключовим сигналом для її підтвердження стане здатність XRP вийти з поточного діапазону та впевнено закріпитися вище важливих рівнів опору.

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Джерело: Finbold.