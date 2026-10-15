2 мемкоїна, які можуть досягти $20 млрд капіталізації до 2027

Dogecoin (DOGE) та Shiba Inu (SHIB) можуть досягти ринкової капіталізації $20 млрд до кінця 2027 року. Проте для цього першому активу достатньо зрости приблизно наполовину, а другому знадобиться подорожчання в кілька разів

Попри перспективи відновлення, ситуація на ринку мемкоїнів залишається складною: 14 жовтня добові торговельні обсяги в цьому сегменті скоротилися майже на 30% — до $1,96 млрд.

Скільки бракує Dogecoin до $20 млрд

Ринкова капіталізація DOGE становила близько $13,14 млрд. Для досягнення позначки $20 млрд показник має збільшитися на $6,86 млрд, або на 52,21%.

На момент аналізу Dogecoin торгувався приблизно по $0,08476, втративши 5,3% за тиждень. Попри падіння, він утримував перше місце серед мемкоїнів за ринковою вартістю та залишався одним із найпопулярніших активів цієї категорії.

Яке зростання потрібне Shiba Inu

SHIB перебуває значно далі від цілі. За капіталізації приблизно $3,02 млрд і ціни $0,000005163 токену необхідно збільшити ринкову вартість більш ніж у 6,6 раза.

За поточної пропозиції близько 589,23 трлн токенів це відповідало б ціні приблизно $0,000035. Подібний рівень SHIB уже демонстрував у 2024 році, проте нині він торгується значно нижче.

Історичний максимум Shiba Inu становив близько $0,00008845 у жовтні 2021 року. Тоді капіталізація перевищувала $41 млрд. Отже, ціль у $20 млрд нижча за попередній рекорд, хоча повторити навіть її буде непросто.

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Що може вплинути на ціни

Ключовою умовою зростання залишається повернення інтересу інвесторів до ризикових криптоактивів. DOGE та SHIB зберігають помітні спільноти, проте їхні ціни особливо чутливі до спекуляцій, інформаційного фону та різких змін торговельної активності.

На думку редакції PSM, Dogecoin має коротший шлях до капіталізації $20 млрд, тоді як Shiba Inu потребує значно потужнішого ринкового імпульсу. Однак сам факт попередніх рекордів не означає, що вони повторяться: вкладення в мемкоїни залишаються високоризиковими навіть під час загального зростання крипторинку.

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Джерело: Finbold.