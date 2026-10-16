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XRP може зрости на 21% — Алі Мартінес

16.10.2026 12:00
Микола Деркач

Криптовалюта XRP може готуватися до відновлення після тривалого падіння. Відомий криптоаналітик Алі Мартінес виявив на графіку технічну модель, яка допускає подорожчання активу приблизно на 21%. Проте перед початком зростання XRP може опуститися ще нижче

XRP може зрости на 21% — Алі Мартінес

Фото: chatgpt.com

Станом на 15 жовтня криптовалюта торгувалася поблизу $1,32, втративши близько 16% від максимуму 23 вересня на рівні $1,57.

Коли XRP може почати зростати

Мартінес звернув увагу на формування паралельного каналу на годинному графіку XRP. У межах такої моделі ціна коливається між двома приблизно паралельними лініями підтримки та опору.

За його оцінкою, криптовалюта може продовжити падіння до $1,25 — нижньої межі сформованого каналу.

Саме цей рівень аналітик розглядає як потенційну точку відновлення. Якщо покупцям вдасться втримати підтримку, XRP може спочатку піднятися до $1,42, а згодом — до $1,60.

Від поточної ціни $1,32 досягнення першої цілі означатиме зростання приблизно на 7,6%, а другої — на 21,2%.

Водночас перед реалізацією позитивного сценарію криптовалюта може втратити ще близько 5,3% вартості.

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Що може завадити відновленню

Попри оптимістичний прогноз, загальна ситуація на крипторинку залишається несприятливою.

Протягом останньої доби XRP подешевшав приблизно на 4%, повторюючи загальну динаміку цифрових активів.

Додатковим ризиком залишається слабкість Біткоїна. Криптоаналітик Міхаель ван де Поппе звернув увагу, що найбільша криптовалюта не змогла подолати опір поблизу $84 000.

Якщо Біткоїн продовжить втрачати позиції, це може посилити тиск на альткоїни, зокрема XRP.

Крім того, технічні індикатори TradingView станом на 15 жовтня переважно сигналізували про продаж XRP. За різними часовими інтервалами загальна оцінка коливалася між «Продавати» та «Активно продавати», тоді як осцилятори залишалися нейтральними.

Таким чином, позитивний сценарій Мартінеса поки не має однозначного підтвердження з боку інших технічних показників.

На думку редакції PSM, рівень $1,25 може стати важливим випробуванням для XRP. Утримання цієї підтримки створить передумови для відновлення, однак саме по собі не гарантуватиме зростання на 21%. Подальша динаміка значною мірою залежатиме від загальних настроїв крипторинку та поведінки Біткоїна.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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