В Україні готують нові правила для інвестиційних фондів

В Україні пропонують оновити роботу інвестиційних фондів за європейськими стандартами. Законопроєкт «Про інвестиційні фонди» подано на реєстрацію до парламенту

Про це повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Документ розробили спільно з профільним комітетом Верховної Ради та Світовим банком.

Проєкт передбачає поділ фондів на публічні (UCITS) та альтернативні (AIF). Засновники зможуть обирати форму роботи — зі статусом юридичної особи або без нього.

Окремо закладають умови для розвитку фондів венчурного капіталу, нерухомості, соціального підприємництва та довгострокових інвестицій.

Читайте також: Україна отримала нові інструменти довгострокового фінансування

Для захисту інвесторів пропонують вимоги до управління активами, оцінки майна та розкриття інформації. Зберігати й обліковувати активи фондів мають спеціальні кастодіальні установи.

«Для інвесторів нове законодавство має створити зрозуміліші правила інвестування та посилити механізми захисту їхніх інтересів», — зазначили в НКЦПФР.

Документ також визначає правила виходу українських публічних фондів на ринки ЄС і допуску європейських фондів в Україну. Для чинних учасників передбачають перехідний період, щоб адаптуватися без зупинення діяльності.

За задумом регулятора, реформа має розширити доступ бізнесу до приватного капіталу та підтримати фінансування інфраструктури й відновлення країни.

Редакція PSM звертає увагу, що йдеться про законопроєкт: запропоновані правила ще мають пройти парламентський розгляд. Для інвестора важливими будуть не лише нові види фондів, а й зрозумілі умови вкладення коштів, прозорість витрат та дієвий контроль за активами. Європейські стандарти регулювання самі собою не гарантують прибутку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НКЦПФР озвучили нові можливості для бізнесу

Скільки Україна залучила через ОВДП за дев’ять місяців 2026

У Дії з’явилася нова військова облігація — «Сімеїз»