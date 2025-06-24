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НБУ застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінкомпаній

24.06.2025 21:20
Микола Деркач
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Нацбанк України прийняв рішення про застосування до п’яти кредитних спілок заходів впливу у зв’язку з недотриманням ними пруденційних нормативів

НБУ застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінкомпаній

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Заходи впливу застосовані до таких установ:

  • КС «Злет» (ЄДРПОУ 24684606);
  • КC «Верховина»  (ЄДРПОУ 25439688);
  • КС «Вінничанка» (ЄДРПОУ 37513847);
  • КС «Йван» (ЄДРПОУ 25440958);
  • КС «Кредо» (ЄДРПОУ 26535419).

До КС «Злет» та КС «Йван» застосовані заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою та її відокремленими підрозділами, на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок у частині:

  • укладання нових кредитних договорів, унаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 10 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки;
  • продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 10 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки;
  • унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 10 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки.

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До КС «Кредо» застосований захід впливу у формі обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою та її відокремленими підрозділами, на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам КС «Кредо» в частині:

  • укладення нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки;
  • продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 15 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки;
  • унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки.

До КC «Верховина» та КС «Вінничанка» застосовані заходи впливу у вигляді письмового застереження:

  • КC «Верховина» – зобов’язана усунути порушення до 1 жовтня 2025 року;
  • КС «Вінничанка» – зобов’язана усунути порушення до 30 вересня 2025 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 червня 2025 року.

Вони набирають чинності з дня доведення до відома кредитних спілок та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

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