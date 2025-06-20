В Україні створять реєстр банківських рахунків: що зміниться

Для того щоб Україна змогла приєднатися до єврозони платежів SEPA, необхідно ухвалити спеціальний закон. Одним із ключових положень цього законопроєкту є створення реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час конференції Нацбанку в Києві, трансляція якої доступна на YouTube, — повідомляє РБК-Україна.

За словами Марченка, законопроєкт наразі перебуває на розгляді у парламенті. Він визнав, що документ доволі складний, а частина його положень викликає жваві дискусії.

«Я вважаю, що нам треба прийняти факт: якщо ми хочемо здійснювати платежі в євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору», — сказав міністр.

Він пояснив, що після ухвалення закону розрахунки в євро значно спростяться. Зокрема, українцям не доведеться відкривати рахунки за кордоном, а транзакції з України здійснюватимуться впродовж секунд або хвилин, без стандартних комісій у розмірі 0,7-1,5%.

Марченко також запевнив, що для громадян, які дотримуються закону, нова система буде лише перевагою. Вони зможуть офіційно підтвердити наявність власного рахунку та вільно здійснювати платежі до країн ЄС.

«Звичайно є багато дискусій, які стосуються реєстру рахунків, комірок, інших речей, які зараз є дискусійними. Але ми маємо пройти цей шлях, бути прозорими і зрозуміти: якщо ми хочемо здійснювати платежі в зоні євро, це наш шлях, який має невблаганно нас до цього підвести», — сказав він.

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Що передбачає законодавчий пакет

У квітні Уряд схвалив пакет ініціатив Міністерства фінансів, необхідних для офіційного подання заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).

Один з основних пунктів — створення централізованого реєстру, який міститиме:

дані про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, електронні гаманці тощо;

інформацію про власників рахунків;

відомості про установи, у яких відкриті рахунки.

Водночас у реєстрі не зберігатимуться дані про залишки коштів або рухи за рахунками, а також інформація про вміст банківських сейфів. Публічного доступу до цих даних не передбачено — вони будуть доступні лише компетентним органам у спеціалізованому режимі.

Згідно з останнім Меморандумом з МВФ, Мінфін та НБУ також розглядають можливість розширити підстави для позасудового доступу податкової до інформації про надходження на рахунки платників податків.

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