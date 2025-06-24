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Укрпошта підписала угоду з Поштою США

24.06.2025 20:50
Ольга Деркач
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Після понад двох років переговорів Укрпошта уклала стратегічну угоду з Поштою США (USPS), яка має суттєво покращити логістику між Україною та Сполученими Штатами

Укрпошта підписала угоду з Поштою США

Укрпошта підписала угоду з Поштою США Фото: freepik.com

Про це повідомив генеральний директор національного поштового оператора Ігор Смілянський у своєму Telegram.

Ключовою перевагою домовленостей стане суттєве пришвидшення доставки з України до США. Як зазначає Смілянський, найближчим часом для обробки вантажів буде відкрито одразу чотири американські аеропорти — у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго та Маямі. Це дозволить зменшити терміни доставки із нинішніх 8–10 днів до 6–8, зберігши при цьому поточні тарифи.

«Здавалося б, куди краще, але ми не зупиняємося», — наголосив очільник Укрпошти.

У межах угоди сторони домовилися про розширення чинної вигідної тарифної пропозиції Prime — тепер вона охопить не лише легкі посилки, а й відправлення до 5 кг. Очікується, що нові тарифи почнуть діяти в період між 1 жовтня 2025 року та 1 січня 2026 року.

«Наша команда вже від завтра починає роботу в цьому напрямі, і, сподіваюся, до свят порадуємо наших експортерів», — зазначив Смілянський.

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Окремо було порушено питання доступності України на великих американських маркетплейсах, зокрема Amazon. За словами Смілянського, команда USPS пообіцяла використати свій вплив, щоб переконати Amazon відкрити пряму доставку в Україну. Конкретні терміни поки не озвучуються, однак перші кроки вже зроблено.

Підписання угоди відкриває й нові можливості для самої Укрпошти. Компанія отримає кращі умови оплати з боку USPS, що дозволить продовжувати інвестувати в інфраструктуру навіть в умовах воєнного часу. Це, зокрема, стосується розвитку логістики, цифрових сервісів та міжнародної співпраці.

Під час підписання угоди, яке відбулося після трьох годин перемовин із виконувачем обов’язків СЕО Пошти США Дагом Туліно, українська делегація подарувала американським партнерам символічну марку «Маріуполь» із фрагментом сталі з останньої партії «Азовсталі». Це стало виявом вдячності за підтримку й солідарність.

Смілянський висловив окрему подяку командам міжнародного бізнесу, фінансів, операційного блоку та регіональної мережі Укрпошти за підготовку до важливої зустрічі.

«Коли є результат — досягати угод простіше», — підсумував він, анонсувавши нові хороші новини вже найближчим часом.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпоштаСША
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