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Скільки заробила Укрпошта за 2024 рік — Смілянський

28.04.2025 17:00
Ольга Деркач
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Національний поштовий оператор — Укрпошта — оприлюднив офіційні результати діяльності за 2024 рік

Скільки заробила Укрпошта за 2024 рік — Смілянський

Скільки заробила Укрпошта за 2024 рік — Смілянський Фото: unsplash.com

Про це повідомив CEO Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram.

Основні моменти:

  • зростання доходу на 1,3 мільярда гривень, або на 12,1% порівняно з 2023 роком;
  • вперше за час війни вийшли на операційний прибуток (EBITDA), який склав +659,3 млн грн проти -22,9 млн грн збитку у 2023 році та 462,8 млн грн збитку у 2022 році.

Укрпошта продовжує домінувати з часткою понад 50% на ринку міжнародних посилок:

  • дохід від міжнародного поштового обміну — +45% відносно 2023 року;
  • дохід від прискореної міжнародної доставки EMS — +26,6%;
  • міжнародні відправлення (дрібні пакети) — +25,5%.

Скільки заробила Укрпошта за 2024 рік — Смілянський

«І ні, ніякої «адмінпереваги» у нас немає. Клієнти обирають, де їм краще та дешевше (співвідношення ціна-якість), а також тому, що ми доставляємо у 690 000 відділень по всьому світу, і посилка завжди буде поруч із домом, і до неї не треба довго й дорого їхати на таксі. А AliExpress і Temu обирають ті компанії, які дають їм кращу ціну та якість. Тож це змагання чесне і вигране чесно, — пише Смілянський. — Ми сплатили понад 3,1 мільярда гривень податків за 2024 рік».

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Крім того, Укрпошта інвестувала з власних коштів понад 695,7 млн гривень у розвиток інфраструктури, а саме в 100% автоматизацію обробки посилок, нові автівки, відновлення зруйнованих відділень та ремонти.

Не обійшовся цей рік і без невдач. Компанія планувала вийти на загальний прибуток, однак досягти цієї цілі не вдалося. Водночас Укрпошта змогла суттєво скоротити збиток — майже удвічі, до 413,2 млн грн. Серед основних причин залишаються:

  • валютні коливання, що призвели до втрат на 246,9 млн грн;
  • витрати на утримання нерухомості, продаж якої був заблокований законодавчими обмеженнями (43,2 млн грн).

Укрпошта відкрила 24 нових сортувальні центри, за які тепер несе витрати, але не змогла реалізувати старі об’єкти й змушена оплачувати їхнє утримання також. З ухваленням закону №6013 ситуація має бути виправлена.

Ріст внутрішніх посилок склав лише трохи більше 10%, що нижче очікувань. Укрпошта вже запровадила доставку на наступний день, розширила мережу кур’єрів, поштоматів та точок самообслуговування — і цього року планує надолужити втрачені можливості завдяки доступним тарифам і покращенню сервісу.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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