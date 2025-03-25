Рада підтримала створення «пошта-банку» на базі Укрпошти: як він працюватиме

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №13018-д, яким передбачено створення нового типу банків — банків фінансової інклюзії. Ідея передбачає запуск першого такого банку на базі державного підприємства Укрпошта

Ініціативу підтримали 269 народних депутатів. Як пояснив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, мета законопроєкту — забезпечити доступ до базових фінансових послуг для мільйонів українців, які нині залишаються поза межами традиційної банківської системи.

Що передбачає законопроєкт?

Документ запроваджує новий формат банків — банки фінансової інклюзії, які діятимуть на підставі обмеженої банківської ліцензії. Основним їхнім завданням стане обслуговування:

громадян у сільській місцевості;

соціально вразливих верств населення;

мешканців деокупованих територій і зон, наближених до бойових дій;

мікро- та малих підприємств і некомерційних організацій із річним доходом до 5 мільйонів євро за курсом НБУ;

органів державної влади та місцевого самоврядування.

Читайте також: Скільки грошей українці зберігають на депозитах

Законопроєкт також:

визначає на законодавчому рівні поняття : «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія» та «банк фінансової інклюзії»;

: «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія» та «банк фінансової інклюзії»; надає Національному банку України повноваження сприяти розвитку фінансової інклюзії;

сприяти розвитку фінансової інклюзії; обмежує діяльність таких банків, забороняючи їм, наприклад, операції на ринку капіталу та встановлюючи ліміти на кредитування одного позичальника — щоб фокус залишався на малих клієнтах.

Що планує Укрпошта?

Укрпошта вже кілька років працює над створенням власного банку. У вересні 2024 року компанія повідомила, що готується отримати обмежену банківську ліцензію. Рух у цьому напрямку прискорився після того, як у січні 2025 року Кабінет Міністрів передав їй конфісковані у російського бізнесмена Євгенія Гінера акції АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank).

Як пояснив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, саме на базі ліцензії PINbank планується створити повноцінний «поштовий банк», однак для цього потрібно:

провести докапіталізацію установи,

викупити частки міноритарних акціонерів.

Смілянський також не виключає, що «пошта-банк» може почати працювати навіть без ухвалення спеціального закону, хоча у такому разі уряду доведеться узгоджувати додаткові запобіжники з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Цікаве по темі: У НБУ обговорюють зміни вимог для еквайрів

Чому це важливо?

Ухвалення законопроєкту дає змогу закласти законодавчий фундамент для появи нових фінансових гравців, які орієнтовані не на прибуток, а на соціальну функцію — охоплення фінансовими послугами найменш захищених верств населення. Це відповідає міжнародним підходам до розвитку фінансової інклюзії, особливо в країнах, які переживають воєнні дії або відновлюються після конфліктів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2025 — аналітика

Банки ретельніше перевірятимуть документи клієнтів — НБУ

Як змінилися міжнародні резерви України у лютому — НБУ