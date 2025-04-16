Укрпошта планує запустити власний банк у другій половині 2025 року

В Укрпошті планують запустити банківські послуги у другій половині 2025 року

Це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в подкасті Центру економічної стратегії, пише AIN.

Законопроєкт про фінансову інклюзію №13018д, який нещодавно отримав підтримку Верховної Ради у першому читанні, дозволить компанії створити власний банк, відомий як «поштабанк».

За словами Смілянського, до запуску банківських послуг потрібно налаштувати ІТ-систему та забезпечити надання послуг в офлайн-режимі. Вже цього року планується повна цифровізація листонош, які отримають міні-комп’ютери для надання фінансових послуг у віддалених районах, де банки наразі відсутні.

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«У Харківській області, на кордоні, чи в Чернігівській, не працює жоден банк. Ми зараз розробляємо софт, де вранці завантажуєш, наприклад, на пристрій листоноші, а у нас листоноші в цьому році будуть на 100% оцифровані. Тобто вони тепер всі будуть мати міні-комп’ютер. І ми вже повністю папірці скасуємо. Тобто вранці ти завантажуєш всі дані, йдеш, надаєш послуги, ввечері синхронізуєшся», — сказав Смілянський.

Крім того, керівник Укрпошти зазначив, що наразі особи з інвалідністю не можуть повноцінно користуватися банківськими послугами через вимогу проводити операції лише в банківських приміщеннях. Створення «поштабанку» дозволить значно розширити доступ до фінансових послуг для всіх громадян.

Згідно з попередніми оцінками уряду, запуск «поштабанку» може допомогти зекономити державі до 5 мільярдів гривень протягом наступних 3-4 років.

Нагадаємо, що Укрпошта підписала угоду про партнерство з Поштою Англії (Royal Mail), що дозволить суттєво заощаджувати на доставці посилок до Англії та отримувати відправлення швидше.

Крім того, глобальний онлайн-маркетплейс із прямими поставками від виробників Temu та національний поштовий оператор України Укрпошта оголосили про стратегічне партнерство для забезпечення більш швидкого та надійного шопінг-досвіду українським споживачам.

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