Укрпошта оголосила про партнерство з Temu

Глобальний онлайн-маркетплейс із прямими поставками від виробників Temu та національний поштовий оператор України Укрпошта оголосили про стратегічне партнерство для забезпечення більш швидкого та надійного шопінг-досвіду українським споживачам

У вересні Temu та Укрпошта успішно протестували нову послугу, після чого впровадили спеціалізоване рішення для доставки, розроблене з урахуванням потреб українських клієнтів. У рамках тестового періоду Укрпошта обробила понад 1,5 мільйона відправлень від Temu, що підкреслює великий попит і значення ефективної доставки в регіоні, йдеться в пресрелізі.

Це партнерство об’єднало інноваційну бізнес-модель Temu із розгалуженою логістичною мережею Укрпошти, яка налічує понад 30 000 точок обслуговування по всій Україні. Завдяки цьому відправлення доставляються клієнтам усього за три дні після прибуття в країну, що значно покращує швидкість і надійність сервісу.

«Ми вражені стрімким зростанням Temu на глобальній арені, а також їх швидким виходом на український ринок. Стратегічне партнерство з Temu дозволяє нам робити те, що ми вміємо найкраще — забезпечувати українців необхідними товарами, коли їм це потрібно, і зі швидкістю доставки, яку вони очікують», — прокоментував Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

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Він також додав, що Укрпошта планує відкриття другого центру обробки міжнародних відправлень. Завдяки цьому 95% міжнародних відправлень будуть доставлятися клієнтам до двох днів з моменту потрапляння в Україну.

З моменту запуску в Україні у березні 2024 року Temu пропонує широкий вибір товарів у більш ніж 200 категоріях — від продукції для дому до електроніки. Завдяки прямому зв’язку між клієнтами та виробниками бізнес-модель Temu допомагає знижувати витрати та усувати недоліки, характерні для традиційних ланцюгів постачання.

«Місія Temu полягає в тому, щоб зробити якісні продукти доступними для більшої кількості споживачів у всьому світі. Співпрацюючи з Укрпоштою, ми посилюємо наше прагнення забезпечити найкращий клієнтський досвід завдяки надійним та ефективним послугам доставки», — заявив представник Temu.

З моменту свого дебюту у вересні 2022 року Temu розширила свою присутність на більш ніж 80 ринках по всьому світу, пропонуючи широкий вибір товарів за конкурентними цінами. Temu увійшов до списку рекомендованих додатків Apple 2024 року і є одним з найбільш відвідуваних веб-сайтів електронної комерції у світі.

Нагадаємо, що Укрпошта випустить власні поштомати. Перші з них поставлять в Києві та Одесі вже в першому кварталі 2025 року.

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