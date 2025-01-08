Укрпошта випустить власні поштомати — Смілянський

Єдиний національний оператор поштового зв’язку України — Укрпошта — повідомив про плани встановити власні поштомати. Перші з них поставлять в Києві та Одесі вже в першому кварталі 2025 року

Про це розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в ефірі телемарафону, передає УНН.

«Поштомати з’являться! Спочатку в двох містах — це Київ і Одеса протягом першого кварталу. Готуємо багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру», — зазначив Смілянський.

Також раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2025 року Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок.

«Вперше в історії Укрпошти (а скоріш за все й України) ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Так — повністю. Тож в нас будуть «невагомі» тарифи. Тариф буде залежати виключно від об’єму. Як це відбувається у лідерів світового ринку, таких як FedEx чи UPS. Увага — не від об’ємної ваги, а лише від об’єму», — написав Смілянський.

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За його словами, вагу все ж вказувати при відправленні потрібно буде. Це, по-перше, для контроля цілісності посилки (щоб нічого не вкрали). По-друге, хтось, наприклад, може відправити гирі, і щоб вони не впали на новорічні іграшки, у компанії повинні якісно організувати процеси доставки.

Укрпошта завершує перехід на 100% роботизоване сортування посилок, що значно покращить швидкість і якість доставки. Для прискорення цього процесу вводиться стандартизоване пакування — можна використовувати як фірмове, так і власне.

Відправлення нестандартних посилок також можливе, але потребує доплати 50 гривень за ручну обробку.

Також Укрпошта проведе невелику кореляцію цін для кількох країн із великим плечем доставки. Серед таких: Вірменія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан і Туркменістан. Для останньої тариф підвищили через необхідність робити великий гак при авіасполученні.

Нагадаємо, що CEO Укрпошти отримав нову посаду. Кабінет міністрів України запровадив посаду Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. На неї уряд призначив генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

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