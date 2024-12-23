З 1 січня 2025 року Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок

Про це повідомив CEO Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram.

«Вперше в історії Укрпошти (а скоріш за все й України) ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Так — повністю. Тож в нас будуть «невагомі» тарифи. Тариф буде залежати виключно від об’єму. Як це відбувається у лідерів світового ринку, таких як FedEx чи UPS. Увага — не від об’ємної ваги, а лише від об’єму», — написав Смілянський.

Переваги тарифів:

доступність: найнижчий тариф залишається без змін, а інші є одними з найдоступніших на ринку. Клієнти можуть обрати оптимальний варіант: швидка доставка за тарифом «Пріоритетний» або значна економія до 50% і більше за тарифом «Базовий»;

зручність: фіксовані ціни усувають необхідність зважування посилок. Розрахунок вартості залежить лише від об’єму, а не ваги. Для зручності можна використовувати коробки за вигідною ціною чи безкоштовні пакети;

чесність: тарифи побудовані на принципі прозорості: вісім розмірів дозволяють платити лише за фактичний об’єм відправлення, а не за округлену вагу.

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«Чи треба вказувати вагу при відправленні? Так. Перше, для контроля цілісності посилки, простіше, щоб нічого не вкрали. Друге, я розумію, що хтось може відправити гирі. Це ж перше, що всі питають, коли я кажу, що ми відмовляємось від ваги. Тож щоб гирі не впали на новорічні іграшки, ми будемо використовувати вагу в операційних процесах», — розповів Смілянський.

Укрпошта завершує перехід на 100% роботизоване сортування посилок, що значно покращить швидкість і якість доставки. Для прискорення цього процесу вводиться стандартизоване пакування — можна використовувати як фірмове, так і власне.

Відправлення нестандартних посилок також можливе, але потребує доплати 50 гривень за ручну обробку.

Нагадаємо, що CEO Укрпошти отримав нову посаду. Кабінет міністрів України запровадив посаду Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. На неї уряд призначив генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

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