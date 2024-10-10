Укрпошта значно прискорить доставку посилок

Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року

Не секрет, що Нова пошта, головний конкурент національного поштового оператора Укрпошти, вже давно має потужності для швидкої доставки в межах одного або кількох днів. Щоб закрити цю прогалину, Укрпошта цього року хоче відкрити ще 23 сортувальні центри по Україні.

Такий крок повинен суттєво прискорити терміни доставки посилок, впевнений генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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За його словами, розширення мережі сортувальних центрів дозволить Укрпошті доставляти посилки вже на наступний день в 98,9% міст України. Навіть через всю країну, як-от з Мукачева у Покровськ.

Нові логістичні об’єкти Укрпошти включатимуть сім великих хабів та 17 сортувальних центрів у різних регіонах. Враховуючи, що до кінця року залишилось лише кілька місяців, такі плани можна назвати доволі амбітними. Терміни відкриття перших хабів та центрів Смілянський поки не назвав.

Також, крім розширення логістичної мережі, Укрпошта планує впровадити новий мобільний застосунок, який наразі вже тестується.

«З листопада будемо впроваджувати новий мобільний застосунок, і наш відправник зможе з його допомогою бачити: якщо він приніс відправлення до обіду, гарантовано на наступний день воно буде за адресою призначення в іншому місті; якщо відправлення принесли ввечері, але є змога його швидко доставити, це також буде на наступний день», — сказав Смілянський.

Він додав, що наразі Укрпошта виходить на прозорі, зрозумілі терміни доставки. При цьому Укрпошта залишила старі тарифи, хоча конкуренти й підвищили ціни.

Крім того, Укрпошта наразі веде переговори з американською поштовою службою USPS про підписання угоди. Це відкриває перспективи для виходу на український ринок Amazon та інших найбільших маркетплейсів.

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За матеріалами Українське радіо