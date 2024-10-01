Укрпошта вводить в обіг нову благодійну поштову марку

1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці»

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

«В усі часи під її покровом Україну захищало наше військо — від козаків на Січі до військовослужбовців Сил Оборони. Пресвята Богородиця віддавна оберігає тих, хто береже від зла весь світ, — йдеться у повідомленні. — Ми вшануємо героїв та героїнь, які борються за нашу незалежність, і які за неї віддали найцінніше — життя».

Про нову поштову марку:

тираж поштової марки «Під покровом Богородиці» — 420 000 екземплярів;

художник — Олександр Охапкін;

кошти від продажу випуску будуть спрямовані на допомогу Збройним Силам України.

Придбати можна на postmark.ukrposhta.ua, а також у відділеннях та філателістичних крамницях.

В Укрпошті зазначили, що власники філабонементів сьогодні впродовж дня отримають посилання для оплати новинки на свої e-mail.

Слава Україні! Героям Слава!

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Нагадаємо, що нещодавно національний поштовий оператор анонсував благодійний випуск «Батальйон “Пухнасті”».

«Наших захисників і захисниць знають по всьому світу як незламних воїнів. А ще — як тих, хто навіть у найскладніших умовах рятують і оберігають пухнастих малих. Усі песики, котики чи навіть олені з лелеками знають, у чиїх руках їм найтепліше. У руках, що тримають одну маленьку лапку й життя всього світу», — пише Укрпошта.

Зібрані кошти оператор передасть на допомогу притулкам для тварин.

Також раніше ми писали, що Укрпошта підписала угоду з Поштою Канади. Вона стосується продовження дії знижок на тарифи: 10% на габаритні посилки та 15% на «Дрібний пакет PRIME».

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