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Укрпошта презентувала поштову марку до Дня памʼяті захисників України

26.08.2024 16:20
Ольга Деркач
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Національний поштовий оператор Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку «Хвилина мовчання» до Дня памʼяті захисників України

Укрпошта презентувала поштову марку до Дня памʼяті захисників України

Укрпошта презентувала поштову марку до Дня памʼяті захисників України Фото: t.me/ukrposhta_news

Про це Укрпошта оголосила у своєму Telegram-каналі.

29 серпня, до Дня памʼяті захисників України, Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку «Хвилина мовчання». На ній відтворені ілюстрації донецького художника Сергія Майдукова «Марсове поле. Львів» (2023) та «Меморіал на Майдані Незалежності. Київ» (2024).

«Сьогодні такий день, що ми вагались, чи оголошувати взагалі про випуск нової марки.  Але вона настільки особлива, що тема її доречна за будь-яких умов», — пише генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

З 2022 року за Указом Президента щоранку о 09:00 вся країна вшановує хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя у війні.

«Цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив «і жах, і кров, і смерть, і відчай», хто боровся й поліг за нашу землю», — написали в Укрпошті.

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Тираж — 350 000 поштових марок.

Передзамовити можна вже на postmark.ukrposhta.ua, а 29 серпня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях. Власники філабонементів отримають лінк для оплати новинки на свої e-mail.

Нагадаємо, що Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти по всьому світу. Укрпошта анонсувала оновлення послуги доставки документів за кордон майже у всі точки світу. Укрпошта та Міністерство закордонних справ (МЗС) уже підписали відповідний меморандум.

Раніше ми писали, що оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці. Укрпошта стала партнеркою програми лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі». Тепер клієнти зможуть оплатити поштові послуги за допомог балів, накопичених з поїздок потягами Укрзалізниці.

Крім того, Укрпошта змінила тарифи на послуги. Згідно з оновленими тарифами вартість відправлень «Стандарт» збільшиться у середньому на 5-9 грн. Тарифи  «Експрес» по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн — до перегляду тарифів.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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